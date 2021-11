Veja como participar do Auxílio Brasil e datas da 1º parcela

Em meio aos impasses com o fim do Bolsa Família, o decreto que regulamenta o Auxílio Brasil, publicado dia 8/11 no Diário Oficial da União, esclareceu pontos sobre o novo programa social, inclusive como participar do Auxílio Brasil e quais os valores atualizados.

Segundo a calendário oficial, a primeira parcela do programa começa a ser paga no dia 17 deste mês, seguindo a ordem do Bolsa Família. Veja abaixo como participar do Auxílio Brasil e quais as datas de recebimento.

Como participar do Auxílio Brasil?

O programa social vai atender, inicialmente, as 14,6 milhões de famílias então já beneficiadas pelo Bolsa Família. No entanto, até o final do ano, a expectativa é que 17 milhões entrem na base.

No decreto de ontem, o governo explicou que famílias já inscritas na base do Bolsa Família não vão precisar de recadastramento para receber a nova ajuda assistencial.

Para participar do Auxílio Brasil, as famílias precisam estar cadastradas no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais. Quem não possui cadastro precisa fazer a inscrição presencial.

O CadÚnico permite que se inscrevam para participar do Auxílio Brasil:

Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 550);

Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.300);

Famílias com renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais municipais, estaduais ou municipais;

Pessoas que moram sozinhas;

Pessoas em situação de rua.

Caso atenda aos critério, a pessoa deve procurar um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), além de bases do extinto programa Bolsa Família e postos de atendimento próprios do Cadastro Único. Nessas unidades, normalmente há entrevista para comprovar a situação da família e, então, liberar a pessoa para participar do Auxílio Brasil.

Qual o calendário de pagamento?

Quem era beneficiário do Bolsa Família e, assim, já pode participar do Auxílio Brasil, receberá a primeira parcela do programa a partir do dia 17.

O calendário de pagamento segue a mesma ordem do Bolsa Família, considerando o número do NIS (Número de Identificação Social). Veja as datas abaixo:

>> Beneficiários que possuem NIS 1: recebem nos dias 17/11 e 10/12

>> Beneficiários que possuem NIS 2: recebem nos dias 18/11 e 13/12

>> Beneficiários que possuem NIS 3: recebem nos dias 19/11 e 14/12

>> Beneficiários que possuem NIS 4: recebem nos dias 22/11 e 15/12

>> Beneficiários que possuem NIS 5: recebem nos dias 23/11 e 16/12

>> Beneficiários que possuem NIS 6: recebem nos dias 24/11 e 17/12

>> Beneficiários que possuem NIS 7: recebem nos dias 25/11 e 20/12

>> Beneficiários que possuem NIS 8: recebem nos dias 26/11 e 21/12

>> Beneficiários que possuem NIS 9: recebem nos dias 29/11 e 22/12

>> Beneficiários que possuem NIS 0: recebem nos dias 30/11 e 23/12

