Veja lista de benefícios do CadÚnico que cidadão pode participar em 2021

Com os impactos financeiros da pandemia da Covid-19 na vida de muitas famílias brasileiras, participar de programas sociais pode ser um amparo importante no ano de 2021. Nesse sentido, há os benefícios do CadÚnico que os inscritos podem participar caso se adequem aos critérios.

O Cadastro Único é um sistema do governo federal que reúne dados sobre famílias pobres e extremamente pobres no Brasil. Ele é usado como referência para implementar políticas públicas em todo território nacional. Sendo assim, os cidadãos inscritos nele podem ter acesso a algum dos benefícios.

Nota-se que esse sistema foi usado para a concessão do auxílio emergencial. De modo que, quem tinha esse cadastro e atendia às regras do benefício foi incluído de maneira automática aos pagamentos.

Lista de benefícios do CadÚnico

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Então, há programas sociais e benefícios que usam os dados do Cadastro Único para definir os beneficiários. Veja a seguir a lista de benefícios do CadÚnico promovidos pelo Governo Federal. Além desses, há também programas sociais de estados e municípios.

​​Programa Bolsa Família;

Programa Minha Casa, Minha Vida;

Bolsa Verde – Programa de Apoio à Conservação Ambiental;

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)​;

Fomento – Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

Carteira do Idoso;

Aposentadoria para pessoa de baixa renda;

Programa Brasil Carinhoso;

Programa de Cisternas;

Telefone Popular;

Carta Social;

Pro Jovem Adolescente;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Passe Livre para pessoas com deficiência;

Isenção de Taxas em Concursos Públicos.

Inscrição no Cadastro Único pode ser feita no CRAS

Nota-se que os municípios devem realizar visitas periódicas a famílias de baixa renda pra fazer inscrição no Cadastro Único. Mas caso a família tenha renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou até três salários mínimos no total, pode ir até um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) fazer o cadastramento. E então, ter acesso a benefícios do CadÚnico.

Para efetivar o cadastro a família deve ter uma pessoa, com mais de 16 anos, responsável por responder as perguntas solicitadas. O mesmo deve apresentar seu CPF ou Título de Eleitor, além de indicar no mínimo um documento de cada membro da família. Também recomenda-se levar comprovante de endereço.

Leia também: