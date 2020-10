Veja o calendário do auxílio emergencial para essa semana (19 a 25/10)

Nesta semana, beneficiários do Bolsa Família e demais contemplamos pelo auxílio emergencial recebem novas parcelas do benefício.

Nesta semana, tanto trabalhadores do Cadastro Único ou inscritos por meio de aplicativo, quanto beneficiários do Bolsa Família recebem parcelas do auxílio emergencial.

A saber, o calendário do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa família segue a ordem do dígito final do número do NIS e ocorre nos dez últimos dias úteis do mês.

Se o valor do benefício já recebido pelo governo for igual ou maior que R$ 300,00 ou R$ 600,00 do auxílio emergencial, o cidadão receberá o dinheiro do Bolsa Família, sempre privilegiando o benefício de maior valor.

Já para os demais contemplados pelo auxílio, o pagamento é realizado em ciclos. E leva em consideração o mês de aniversário do beneficiário. Há datas para depósito do dinheiro, e para liberação de saques e transferências.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Segunda-feira – 19/10

Nesta segunda-feira (19) beneficiários do Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1 recebem a sétima parcela do auxílio emergencial. São 1,6 milhão de pessoas que terão acesso aos R$ 300 (ou R$ 600 no caso de mães chefes de família.

Terça-feira – 20/10

Em seguida, na terça-feira (20) a Caixa Econômica Federal deposita a sétima parcela do auxílio emergencial para cadastrados no Bolsa Família com NIS terminado em 2. Em valores de R$ 300 (ou R$ 600 no caso de mães chefes de família).

Além disso, 4 milhões de trabalhadores nascidos em outubro, inscritos via aplicativo ou do Cadastro Único, podem sacar ou transferir valores referentes à parcela do auxílio depositada em 28 de setembro. O que faz parte do ciclo 2.

Quarta-feira – 21/10

Na quarta-feira (21) beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 3, recebem mais uma parcela do auxílio emergencial residual.

Ao passo que, trabalhadores de fora desse programa que fazem aniversário em agosto, recebem mais uma parcela do auxílio. Sendo assim, 3,6 milhões de brasileiros terão R$ 600 ou R$ 300 depositados em conta poupança digital da Caixa. Quem já recebeu recebeu as cinco primeiras parcelas de R$ 600, recebe agora a metade do valor, R$ 300. O pagamento faz parte do ciclo 3.

Quinta-feira – 22/10

Na quinta-feira (22) beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 4, recebem mais uma parcela do auxílio emergencial residual, de R$ 300 (ou R$ 600 para de mães chefes de família).

No mesmo dia, 3,8 milhões de nascidos em novembro estão liberados para sacar ou transferir o dinheiro depositado em conta poupança digital em 28 de setembro.

Sexta-feira – 23/10

Na sexta-feira (23) beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 5, recebem mais uma parcela do auxílio emergencial residual, de R$ 300 (ou R$ 600 para de mães chefes de família).

Domingo – 25/10

Ademais, no início da próxima semana trabalhadores nascidos em setembro vão receber mais uma parcela do auxílio emergencial. Seja ela de R$ 600 ou R$ 300. O pagamento faz parte do ciclo 3, de modo que os cidadãos só poderão efetuar saques desses valores em 28 de novembro.