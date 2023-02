Inscrições do Sisu 2023 vão até quando e como fazer?

As inscrições para o Sisu com notas do Enem começam hoje (UNB/Divulgação)

Estão abertas até o dia 24 de fevereiro de 2023 as inscrições para Sistema de Seleção Unificada (Sisu), meio utilizado pela instituições públicas do ensino superior para selecionar vagas para os estudantes. Qualquer estudante que participou do Enem na edição mais recente antes do processo seletivo do Sisu, e obteve nota na prova de redação maior do que zero, pode participar.

O candidato não pode ter declarado "treineiro" ao se inscrever no Enem. O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio está disponível para consulta na Página do Participante desde a noite de quarta-feira, 8 de fevereiro.

Como se inscrever no Sisu?

Para se inscrever no SISU 2023, o candidato precisa acessar o Portal Acesso Único do Ministério da Educação (https://acessounico.mec.gov.br/).

Estando no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, o candidato então precisa efetuar seu login e senha fornecidos no momento da inscrição do Enem 2022. Ao acessar o portal, será aberta uma página para confirmação de dados.

No sistema é possível também conferir a quantidade de vagas para ampla concorrência e sistema de cotas. Selecione a modalidade de concorrência. A maior parte das instituições possui sistema de cotas. Veja em qual modalidade você se encaixa e clique em "Escolher esta modalidade". As notas de corte vão sendo atualizadas periodicamente.

Passo 1 - Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e acesse o "Sisu" e clique em "Inscreva-se"

Passo 2 - Entre no sistema utilizando sua conta cadastrada no "gov.br"

Passo 3 - Na aba "Minha inscrição", é possível escolher duas opções de curso. Basta clicar em "Fazer inscrição na 1ª opção".

Passo 4 - Ao escolher seu curso de preferência, veja as modalidades disponíveis. Escolha uma das opções e clique em "Escolher esta modalidade".

Passo 5 - Ao final, clique em “Confirmar minha inscrição”.

OBS: É possível acompanhar as informações e mudar as opções enquanto durar o período de solicitação do Sisu ou seja, até 24 de fevereiro.

O Sisu é um sistema eletrônico do MEC para mostrar as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil, sendo a grande maioria delas federais (universidades e institutos).

O sistema executa a seleção dos estudantes com base na nota do Enem. Eles são selecionados por ordem de maior classificação, em cada uma das duas edições anuais do Sisu.