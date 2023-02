Tirei 500 no Enem, em qual curso posso entrar?

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está disponível para consulta na Página do Participante desde a noite de quarta-feira, 8 de fevereiro.Com a nota em mãos, agora é hora dos candidatos procurarem quais cursos é possível entrar de acordo com a nota. Tirou 500 pontos? Veja como é possível ingressar no ensino superior.

A média geral dos estudantes no Enem 2021, o último divulgado, ficou entre 500 e 600 pontos.

500 pontos no Enem dá para fazer o que?

Geralmente, os candidatos com pontuação entre 550 e 650 pontos têm chances de conseguir vaga em diversas faculdades. Mas é preciso esperar a divulgação das notas de corte para os programas Sisu, Fies e ProUni de 2023, que só deverão ser liberadas entre os meses de fevereiro e março.

Porém, em muitas universidades a média da nota de corte flutua entre 500 e 600 pontos, principalmente nos cursos de: Administração, Pedagogia, Engenharia civil, Letras , Artes visuais, Gestão ambiental, Ciência da computação, Ciências biológicas, Engenharia elétrica, História, Matemática, Ciências Sociais, Agronegócio e Educação Física.

Como consultar a nota?

Para consultar a nota no exame, o candidato deve acessar a página enem.inep.gov.br/participante. É preciso fazer login, digitar o CPF e a senha cadastrada no sistema.

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Como já foi informado, os resultados são usados como critério único ou complementar de processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso ao Fies.

Os resultados individuais também podem ser usados em processos seletivos de instituições portuguesas de ensino superior e que têm convênio com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

3 formas de entrar na faculdade com a nota do Enem

A nota do Enem funciona como um vestibular em diverdas das universidades e institutos federais e a pontuação pode ser usada para o ingresso superior através do SiSU, uma bolsa de estudo pelo ProUni ou financiamento pelo FIES. Entenda a diferença.

Prouni

Para garantir as bolsas integrais ou parciais do ProUni é preciso ter participado das duas últimas edições do Enem, no caso 2022 e 2023, com média mínima de 450 pontos. Para saber sua média no Enem para usar no ProUni, basta somar as notas das quatro provas objetivas e da redação e dividir por cinco.

É necessário também ter cursado os três anos do ensino médio em escolas da rede pública ou com bolsa integral (100%) em colégios privados, e pertencer a uma família com renda per capita de até 3 salários mínimos.

Sisu

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) funciona duas vezes ao ano, uma por semestre, e seleciona estudantes para universidades e instituições públicas de ensino superior. O aluno terá que acessar a página do Sisu no portal único de acesso ao Ensino Superior com o login e senha fornecidos no momento da inscrição do Enem 2022.

Ao acessar o portal, será aberta uma página para confirmação de dados. No sistema é possível também conferir a quantidade de vagas para ampla concorrência e sistema de cotas. Selecione a modalidade de concorrência. A maior parte das instituições possui sistema de cotas. Veja em qual modalidade você se encaixa e clique em "Escolher esta modalidade". As notas de corte vão sendo atualizadas periodicamente.

Fies

Poderá se inscrever no processo seletivo o candidato que participou do Enem, a partir da edição de 2010 e tenha também obtido média das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a 0 (zero) na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até 3 (três) salários mínimos.

Lembramos que compete, exclusivamente, ao candidato certificar–se de que cumpre os requisitos estabelecidos para concorrer ao referido processo seletivo, observadas as vedações previstas no Edital do processo seletivo vigente.