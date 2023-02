Quando começa a valer o reajuste das bolsas de pesquisa em 2023?

Reajuste nas bolsas de pesquisa pode chegar a 200% após reajuste do governo Lula

Foi anunciado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (16) um amplo reajuste nas bolsas de pesquisa graduação, pós-graduação, iniciação científica e Bolsa Permanência no país, que vai variar de 25% a 200%. Os novos valores passam a valer a partir de março.

Os reajustes das bolsas de pesquisa somam R$ 2,38 bilhões em recursos do MEC e Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI).

Qual será porcentagem de reajuste bolsas de pesquisa?

Veja de quanto será o aumento das bolsas de pesquisa em 2023:

Doutorado e mestrado - reajuste das bolsas de pesquisa

Sem reajuste desde 2013, as bolsas de mestrado e doutorado terão variação de 40%. No mestrado, o valor sairá de R$ 1,5 mil para R$ 2,1 mil. No doutorado, de R$ 2,2 mil para R$ 3,1 mil. Serão ofertadas 53,6 mil bolsas nessa modalidade.

Pós-doutorado

Já nas bolsas de pós-doutorado, o acréscimo será de 25%, com aumento de R$ 4,1 mil para R$ 5,2 mil.

Iniciação científica

Os alunos de iniciação científica do Ensino Médio terão o maior reajuste proporcional, de 200%. As bolsas passarão dos de R$ 100 para R$ 300, correção de 200%. Ao todo, serão 53 mil bolsas para jovens estudantes a se dedicar à pesquisa e à produção de ciência.

Formação - reajuste das bolsas de pesquisa

As bolsas para formação de professores da educação básica terão reajuste entre 40% e 75%. Em 2023, haverá 125,7 mil bolsas para preparar os professores. Os valores dos benefícios variam de R$ 400 a R$ 1.500.

Bolsa permanência para quilombolas e indígenas

A Bolsa Permanência, voltada a estudantes quilombolas, indígenas, integrantes do Programa Universidade para Todos (ProUni) e alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica matriculados em instituições federais de ensino superior, terá reajuste de 55% a 75%. Hoje, os valores vão de R$ 400 a R$ 900. No caso das bolsas para indígenas e quilombolas, o valor passa dos atuais R$ 900 para R$ 1.400.

Como obter uma bolsa de pesquisa?

Nem todos os processos de aplicação para obter uma bolsa de pesquisa são iguais. Existem diferentes requerimentos para cada tipo de bolsa de estudos e isso deve ser compreendido junto à modalidade que pretende a bolsa. O único pré-requisito imprescindível é que a pessoa tenha um projeto de pesquisa.

Quais os programas de bolsas de pesquisa no Brasil?

São vários os programas que dão bolsa para pesquisa no Brasil. Cada um serve para um estágio da formação ou área do conhecimento. Abaixo os principais:

CAPES

Talvez programa mais conhecido, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), é uma fundação criada pelo Ministério da Educação (MEC) voltada para as modalidades de pós-graduação do ensino superior no Brasil.

PNPD/CAPES

O Programa Nacional de Pós-Doutorado financia estágios de pós-doutorandos enquanto atuam em docência nos Programas de Pós-Graduação acadêmicos recomendados pela CAPES.

Bolsas do CNPq

Também muito conhecido, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico tem o objetivo de incentivar a pesquisa e o desenvolvimento científico no Brasil. Diferente da CAPES, o CNPq não responde ao MEC, mas sim ao Ministério da Ciência e Tecnologia

PIBIC

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica é voltado para iniciação científica dentro das instituições de ensino.

PROSUC

O Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições Comunitárias de Educação Superior (PROSUC)

é um programa de pós-graduação oferecidos por Instituições Comunitárias de Educação Superior (ICES), por meio da concessão de bolsas de estudo e taxas escolares, nos níveis de mestrado e doutorado.

PROSUP

Voltado para estudantes por meio de bolsas de estudo nos níveis de mestrado e doutorado, p Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares tem é voltado para o ensino privado.

Veja as últimas notícias de Educação