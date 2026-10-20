Opções incluem negócios de segurança, limpeza, educação e minimercados; veja quanto custa começar e o prazo de retorno estimado

9 franquias para abrir com investimento a partir de R$ 20 mil

9 franquias para abrir com investimento a partir de R$ 20 mil

Quem deseja abrir um negócio próprio sem começar do zero pode encontrar no mercado de franquias alternativas com investimento inicial mais baixo do que o exigido por grandes operações comerciais. Na Feira do Empreendedor 2026, em São Paulo, nove redes chamam a atenção por oferecer modelos de negócio com aportes a partir de R$ 20 mil.

O levantamento reúne empresas de diferentes segmentos, desde serviços de segurança e limpeza até educação e comércio autônomo. Os formatos também variam: há operações que podem ser administradas de casa e modelos que dependem da instalação de equipamentos ou de uma estrutura física.

A feira, organizada pelo Sebrae-SP, acontece entre os dias 19 e 22 de outubro, no São Paulo Expo. A programação inclui oportunidades de negócios, palestras, consultorias e atividades voltadas a quem pretende empreender ou expandir uma empresa.

Quais são as franquias com investimento a partir de R$ 20 mil?

1 – Decor Colors – a partir de R$ 20 mil: a Decor Colors atua no mercado de tintas e revestimentos. A rede oferece um modelo de operação home based, que permite trabalhar sem a necessidade de manter uma loja física tradicional.

2 – PitCap – a partir de R$ 23,5 mil: a PitCap trabalha com máquinas de autoatendimento para higienização de capacetes. O modelo de negócio utiliza equipamentos instalados em locais estratégicos, com atendimento automatizado.

3 – Verisure – a partir de R$ 25 mil: a Verisure atua no segmento de segurança monitorada, com soluções para proteger residências e estabelecimentos comerciais. A franquia permite trabalhar com a comercialização de sistemas e serviços de segurança.

4 – FVL Consórcios – a partir de R$ 30 mil: a FVL Consórcios atua no mercado de consórcios, modalidade utilizada para planejar a aquisição de bens e serviços por meio de contribuições mensais. A operação tem foco comercial e depende da prospecção de clientes e da venda de cotas.

5 – Doutor Sofá – a partir de R$ 32 mil: a Doutor Sofá oferece serviços de limpeza e higienização de estofados, como sofás e colchões. O negócio atende consumidores interessados na conservação dos móveis e pode explorar a demanda por serviços de limpeza especializada.

6 – Mercadinho do Seo Juca – a partir de R$ 35 mil: a rede trabalha com minimercados autônomos, instalados em locais como condomínios residenciais. O formato permite que moradores comprem produtos de conveniência sem depender do atendimento tradicional de um funcionário.

7 – Opine Market – a partir de R$ 45 mil: a Opine Market também atua com minimercados autônomos, com foco em espaços residenciais e condomínios. A proposta é disponibilizar produtos de consumo cotidiano em pontos de venda próximos aos moradores.

8 – Kumon – a partir de R$ 50 mil: o Kumon atua no segmento de educação, com um método de aprendizagem individualizada que estimula o desenvolvimento dos alunos. A rede oferece programas educacionais em disciplinas como matemática e português.

9 – Telas Cupecê – a partir de R$ 100 mil: a Telas Cupecê trabalha com telas e produtos voltados à construção e à segurança. A franquia representa uma alternativa para quem pretende investir em um negócio ligado ao fornecimento de materiais para diferentes tipos de projetos.

O que avaliar antes de investir em uma franquia?

O valor anunciado para abrir uma franquia é apenas um dos pontos que devem orientar a decisão. Antes de assinar o contrato, o interessado precisa verificar quais despesas estão incluídas no investimento inicial e se será necessário reservar dinheiro adicional para capital de giro, equipamentos, deslocamentos, estoque e divulgação.

Também é necessário analisar a demanda pelo produto ou serviço na cidade em que o negócio será instalado. Uma franquia conhecida nacionalmente não garante, por si só, uma carteira de clientes suficiente para cobrir os custos mensais.

Outro cuidado é conferir a Circular de Oferta de Franquia (COF), documento que reúne informações sobre a rede, as taxas cobradas, as obrigações do franqueado, o suporte oferecido e as condições contratuais. A legislação brasileira prevê que esse documento seja entregue ao candidato com antecedência mínima de dez dias antes da assinatura do contrato ou do pagamento de qualquer taxa à franqueadora.

Os prazos de retorno divulgados pelas empresas devem ser tratados como estimativas, e não como garantia de lucro. O resultado efetivo depende de fatores como localização, despesas operacionais, capacidade de vendas e gestão do negócio.