Empreendedorismo

Conheça o Morango Cravejado, o novo doce viral de 2026

Doce é banhado no chocolate branco e tem crocantes de calda de açúcar

Escrito por Anny Malagolini
morango cravejado Foto: Jornal DCI/Anny Malagolini
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Se o morango do amor foi o grande fenômeno das redes sociais em 2025, o ano de 2026 já tem um candidato para ocupar o posto de novo queridinho da confeitaria: o morango cravejado. A sobremesa aproveita a combinação que conquistou o público — morango fresco e brigadeiro cremoso —, mas aposta em uma cobertura diferente. Em vez da tradicional camada de açúcar vermelho do morango do amor, a fruta é envolvida em chocolate branco com pequenos pedaços crocantes da famosa calda vermelha.

O resultado é uma espécie de bombom de morango com textura crocante e visual chamativo. A proposta também resolve uma das principais reclamações de quem experimenta o morango do amor: a dificuldade para morder a casquinha de açúcar, que pode ficar bastante dura.

Quem criou o morango cravejado?

Assim como aconteceu com o morango do amor, não existe, até o momento, um criador oficial documentado para o morango cravejado. A receita surgiu como uma evolução do doce que viralizou no ano anterior e ganhou diferentes interpretações entre confeiteiros e criadores de conteúdo. Nas redes sociais, aparecem versões com diferentes recheios e coberturas, mostrando como a ideia rapidamente foi incorporada por quem trabalha com confeitaria.

O fenômeno também mostra uma característica conhecida do empreendedor brasileiro: uma receita que faz sucesso dificilmente permanece igual por muito tempo. Logo aparecem novas combinações, sabores e formatos para conquistar o público.

Além do brigadeiro de leite em pó, já existem versões do morango cravejado com mousse de limão, maracujá e outros recheios. A lógica é simples: manter a fruta como protagonista e transformar a cobertura em uma oportunidade para criar novas versões.

A receita parte de um morango fresco envolvido em brigadeiro de leite em pó. Depois de firmar, a fruta recebe uma camada de chocolate branco misturado com pequenos pedaços da calda vermelha tradicional do morango do amor. É essa combinação que dá origem ao nome “cravejado”: os pedacinhos vermelhos ficam espalhados pela cobertura branca, criando o efeito crocante e característico.

A ideia pode parecer simples, mas permite inúmeras adaptações. É possível trocar o recheio, experimentar outros tipos de chocolate e criar combinações com frutas ou cremes diferentes.

Quanto custa o morango para fazer o doce?

O preço do principal ingrediente varia bastante conforme a região do país. Dados de comercialização registrados em centrais de abastecimento mostram diferenças significativas entre os mercados.

Em 26 de agosto de 2026, por exemplo, o quilo do morango aparecia por R$ 14,44 na CEASA de Vitória (ES). Em Cuiabá (MT), o valor registrado era de R$ 25, enquanto Recife (PE) e Natal (RN) apresentavam cotações de R$ 30 por quilo.

Já em 25 de agosto, os preços variavam de R$ 12,50 no Rio de Janeiro a R$ 51,41 em São Luís (MA). Em João Pessoa (PB), o valor registrado foi de R$ 32,50 por quilo.

Isso significa que o custo para produzir o doce pode mudar bastante de acordo com a cidade, a época do ano e o preço pago pelo morango. Para quem pretende vender a sobremesa, também entram na conta ingredientes como chocolate, leite condensado, creme de leite e leite em pó, além da embalagem.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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