Sobremesa viralizou nas redes sociais e é encontrado em feiras e confeitarias

Quem inventou o Bolo com pudim em cima, o doce viral de 2026

Quem inventou o Bolo com pudim em cima, o doce viral de 2026

O bolo com pudim em cima virou a sobremesa viras das redes sociais em 2026. A combinação de duas receitas tradicionais da cozinha brasileira ganhou espaço em vídeos de corte, com direito a calda escorrendo, camadas bem definidas e fatias que chamam atenção logo nos primeiros segundos.

Por que o bolo-pudim virou tendência?

O sucesso do bolo-pudim está na combinação de sabores e texturas que o público já conhece. O bolo fica macio, enquanto o pudim acrescenta cremosidade e a calda de caramelo completa a sobremesa. A aparência também ajuda a explicar a popularidade. Quando cortado, o doce revela as diferentes camadas e cria um efeito visual que funciona bem em vídeos curtos, especialmente no Instagram e no TikTok.

A tendência ainda atende a uma característica do consumo atual: a busca por novidades sem abrir mão de sabores familiares. Em uma única sobremesa, o consumidor encontra dois clássicos da confeitaria brasileira.

As buscas por “bolo pudim de leite condensado” cresceram 390% no Google em 60 dias, segundo dados divulgados sobre a tendência. O doce também registrou mais de 8 mil pedidos no iFood em um único mês, de acordo com informações citadas pela revista Claudia.

A repercussão ultrapassou as redes. O aumento da procura fez confeitarias incluírem o doce no cardápio, enquanto as buscas pelo preparo cresceram no Google e os pedidos também avançaram nos aplicativos de entrega.

Receita de bolo com pudim e doce de leite

Quem quiser reproduzir a sobremesa em casa pode preparar uma versão que combina massa de bolo, pudim e doce de leite.

Ingredientes da massa

5 ovos

240 g de açúcar

120 ml de óleo

180 ml de leite

260 g de farinha de trigo

10 g de fermento químico

Ingredientes do pudim

2 caixas de leite condensado

Ingredientes indicados na receita original para completar a mistura do pudim

Como preparar

Prepare primeiro a massa do bolo, misturando os ovos, o açúcar, o óleo e o leite. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e, por último, incorpore o fermento. Para o pudim, bata os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Em uma forma caramelizada, coloque as preparações conforme a orientação da receita, respeitando a ordem das camadas.

Depois, leve ao forno em banho-maria até que o pudim esteja firme e o bolo completamente assado. Após esfriar, desenforme com cuidado para preservar as camadas e permitir que a calda cubra a sobremesa.

A receita completa e as quantidades do pudim podem ser consultadas na publicação da Claudia sobre o bolo-pudim viral.

O resultado é justamente o que ajudou a transformar o doce em fenômeno nas redes: uma sobremesa conhecida, mas apresentada de uma maneira que rende uma fatia diferente e bastante visual.

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