É autônomo? Aprenda a abrir MEI gratuitamente em 2021

Pessoas que trabalham por conta própria e desejam se formalizar, para garantir aposentadoria e possibilidade de emissão de nota fiscal, por exemplo, podem fazer uma inscrição como MEI. Os microempreendedores individuais podem ter faturamento anual de até R$ 81 mil e contratar um empregado. É possível abrir MEI gratuitamente, então veja como se tornar um microempreendedor.

Quem pode abrir MEI?

A inscrição do Microempreendedor Individual se refere ao empreendedor que trabalha por conta própria e tem faturamento de até R$ 81 mil por ano. Com a formalização, o cidadão passa a acessar os direitos e a cumprir as obrigações da categoria. Como é o caso dos benefícios do INSS e do pagamento da guia de contribuição mensal.

Quem deseja começar um negócio ou já atua como autônomo pode se formalizar como MEI, mas é preciso cumprir algumas condições. Veja quais são:

Não participar como sócio, administrador ou titular de outra empresa;

Exercer uma das atividades econômicas permitidas ao MEI;

Pode contratar no máximo um empregado.

Além disso, se deve levar em consideração que para quem recebe algum benefício previdenciário, a abertura do MEI pode ocasionar o cancelamento desse pagamento mensal. Como no caso de salário-maternidade, aposentadoria por invalidez e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Nota-se também que o servidor público interessado em se tornar microempreendedor individual, deve consultar a sua legislação antes de abrir um CNPJ.

Como abrir MEI gratuitamente em 2021?

Então, para abrir o MEI em 2021, o cidadão deve primeiro acessar o Portal do Empreendedor, a partir de um dispositivo com internet. Na tela inicial, a orientação é clicar em “Quero ser MEI”.

Em seguida, é preciso clicar no primeiro card disponível a tela, referente a “Formalize-se”.

Então, ocorrerá um redirecionamento para a plataforma Gov.br. Para quem já tem cadastro, basta informar o CPF e a senha. Caso contrário, o usuário deve clicar em “Fazer Cadastro”, e após o término do processo voltar ao passo a passo para abrir o MEI.

Após o login, o cidadão deverá autorizar o acesso aos dados pelo Portal do Empreendedor – Área do Usuário da REDESIM. Caso seja solicitado, também se deve informar o número do Título de Eleitor ou o número do recibo da declaração de Imposto de Renda dos últimos dois anos.

Depois disso, o cidadão deverá preencher o formulário com as informações pedidas. Bem como, indicar as declarações e concluir a inscrição do CNPJ do MEI.

Dentre os itens necessários para a abertura do MEI estão os dados de: telefones para contato, e-mail, nome fantasia, capital social, endereço comercial ou residencial. Além disso, também é necessário selecionar as ocupações que serão realizadas como microempreendedor individual.