Cartão BNDES para MEI: saiba como pedir e veja a lista de bancos

O Cartão do BNDES, se trata de uma linha de crédito para financiamento de produtos e serviços para o negócio do MEI. Também é liberado para pequenas e médias empresas. O limite máximo de crédito é de até R$ 2 milhões por banco emissor. E o pagamento deve ser feito em até 48 meses, dividido em parcelas iguais.

Ao passo que, a taxa de juros é definida mensalmente e fica disponível no Portal de Operações do Cartão BNDES. Neste mês a taxa está em 0,96%. Nota-se que no momento da concessão do crédito a taxa de juros em vigor no mês é fixada e se mantém até o fim do financiamento.

Além disso, alguns bancos podem cobrar uma taxa administrativa na abertura do crédito. A qual não deve ser maior do que 2% sobre o limite de crédito concedido. Bem como, a instituição pode pedir garantias reais ou pessoais para emitir o cartão.

Lista de bancos

Sendo assim, somente as instituições financeiras credenciadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social podem emitir o cartão de crédito para os empreendedores. Veja a lista de bancos:

Banco do Brasil;

Banco do Nordeste;

Banestes;

Banrisul;

Bradesco;

BRDE;

Caixa Econômica Federal;

Itaú;

Santander;

Sicoob;

Sicredi.

Como solicitar o Cartão BNDES para MEI?

Pode-se pedir o Cartão BNDES para MEI para financiar itens como: máquinas e equipamentos, peças e componentes, insumos para produção, materiais para construção, mobília, eletrônicos, serviços de inovação e de embalagens e softwares.

Então, para solicitar o cartão de crédito, o microempreendedor individual deve acessar o Portal de Operações do Cartão BNDES. Feito isso, deve escolher a opção “Solicite seu Cartão BNDES”, digitar o CNPJ e o tipo de controle e o CNAE Fiscal. Depois disso, selecionar o banco emissor e preencher a Proposta de Solicitação do Cartão BNDES.

Por fim, o MEI deve ir até um banco emissor do Cartão BNDES, em que tenha conta jurídica para assinar o termo de adesão e levar a documentação necessária. Quem não tem conta em um dos bancos listados deve abrir uma.

