Saiba como conseguir uma linha de crédito para abrir um negócio

Para quem tem interesse de começar a empreender e não tem dinheiro suficiente, as linhas de crédito são um dos caminhos para abrir um negócio. Afinal, é preciso dinheiro para comprar equipamentos e matérias primas, além de contratar de funcionários e divulgar a empresa.

Linha de crédito é um recurso oferecido por uma instituição financeira para pessoas físicas ou jurídicas, que por sua vez, devolvem o valor no futuro acrescido de juros. De fato, existem financiamentos voltados à empreendedores com juros atrativos. Entenda como fazer uma boa escolha:

Antes de procurar por financiamento, tenha um plano de negócios

O primeiro passo para conseguir uma linha de crédito para iniciar um negócio é montar um plano de negócios. Este se trata de um documento com os objetivos do empreendimento e as formas que serão usadas para alcançá-los.

Então, deve conter itens como: público alvo, margem de lucro, custos operacionais, ticket médio (quantia média de vendas em um período) e plano de marketing. Com essa estratégia traçada, as chances de errar ao começar no mercado diminuem.

“O banco vê isso como análise de risco, então quanto mais a pessoa sabe sobre sua empresa, menor o risco para o banco” explica a consultora financeira Karoline Almeida, porque entende-se que o interessado tem uma organização e com isso podem ser ofertados juros mais baixos.

Em caso de não apresentar esse plano de negócios, o banco acaba por oferecer um empréstimo comum e, portanto, com juros mais altos. Por não entender a pessoa como uma empreendedora. Contudo, o processo para criação de um projeto completo pode ser caro, conforme conta Almeida. Ela dá uma opção mais simples, que pode ser apresentada inicialmente. É o Canvas, um modelo de quadro de negócio em que são inseridas as informações gerais sobre a ideia.

Escolhendo a linha de crédito para abrir um negócio

Os bancos costumam oferecer crédito para negócios. Sendo assim, é preciso pesquisar as opções levando em conta as taxas de juros disponibilizadas. Taxas menores que 10% ao mês podem ser consideradas, como aponta a consultora financeira.

Em seguida, é preciso enviar ao banco o plano de negócios, junto à documentos como comprovante de residência e de renda. Indicar bens como garantia pode diminuir a quantidade de juros, como um carro por exemplo. Além disso, dispor de um fiador também pode ser vantajoso.

Outro fator que diminui os riscos e, portanto, os juros, é ter um bom score de crédito. Trata-se de uma pontuação que vai de 0 à 1000, indica o relacionamento do consumidor com o mercado, ao mostrar se ele é ou não um bom pagador.

Quem já tem o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) pode conseguir o financiamento com maior facilidade, como é o caso do Microempreendedor individual (MEI).

Após receber uma oferta da instituição financeira, é preciso calcular qual será o valor total a ser pago pelo empréstimo. Por exemplo, se o crédito é de R$ 20 mil, mas o total a pagar com o acréscimo de juros chegar a um valor de R$ 40 mil, a linha de crédito pode não compensar. Afinal será pago o dobro do que foi emprestado.

Opções de linhas de crédito

Várias instituições financeiras oferecem linhas de crédito para quem quer começar a empreender. Veja algumas opções:

Microcrédito O Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) se destina a micro e pequenos empreendedores, sejam eles formais ou informais. Para adquirir é preciso ter renda bruta igual ou inferior a R$ 360 mil ao ano. Normalmente os empréstimos são de até R$ 20 mil. Pode-se usar o dinheiro, por exemplo, para comprar equipamentos e mercadorias. A saber, instituições BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil oferecem o produto. E também bancos privados, como Itaú, Bradesco e Santander.

BNDES O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem como objetivo financiar e investir em segmentos da economia brasileira. Então, tem alternativas para quem está montando um negócio do zero. O BNDES Finame oferece financiamento para compra de máquinas e equipamentos. Já o BNDES Automático financia projetos de empresas de todos os portes, o limite máximo do crédito é R$ 150 milhões.

Sebrae como fiador O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) não dispõe de linhas de crédito, mas pode se apresentar como fiador de um empréstimo. Dessa forma, o Fampe é um Fundo de Aval que garante até 80% de uma operação de crédito contratada. Destina-se para pequenos negócios.

Por fim, Almeida dá como sugestão que o futuro empreendedor tente acumular por conta própria o valor para abrir a empresa, ou parte dele. Sendo assim a quantidade de crédito necessária será menor. Em caso de precisar desse financiamento, as dicas supracitadas podem ajudar em uma boa escolha.