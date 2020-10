Microempreendedores podem solicitar o cartão de crédito através do site e levar os documentos nas instituições financeiras

MEI pode solicitar cartão de crédito do BNDES; saiba como

O cartão de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para Microempreendedor Individual (MEI) é uma opção para os empreendedores que precisam expandir seus negócios e precisam recorrer ao crédito.

Sobretudo, o objetivo do cartão de crédito do BNDES para MEI é a utilização nas despesas da empresa, realizando compras diretas através de uma conta online feita pelo titular no Portal BNDES. Além disso, também é possível realizar compras indiretas.

Assim, a taxa de juros pode chegar no máximo a 1,05% ao mês, além de possibilitar o parcelamento da fatura em até 48 meses. Desse modo, o vencimento da fatura acontece todo dia 15 e o pagamento é realizado via débito automático na conta corrente.

Quais os requisitos para solicitar o cartão BNDES MEI?

Em suma, os requisitos, ou as condições para solicitar o cartão são as mesmas para o enquadramento do MEI. Assim, são eles:

Ser, então, um Microempreendedor Indiviual, trabalhador autônomo legalizado;

Ter um faturamento de até R$ 81 mil por ano;

Não ser sócio em outra empresa;

Ter no máximo um empregado.

Além disso, o crédito é liberado em uma conta corrente de algum dos seguintes bancos:

Banco do Brasil

Banco do Nordeste

Banrisul

Banestes

Bradesco

BRDE

Caixa Econômica Federal

Itaú

Sicoob

Sicredi

Como solicitar o cartão BNDES para MEI?

Assim, o próprio cliente pode escolher qual instituição financeira irá emitir o cartão BNDES MEI. Assim, basta seguir os passos:

Acesse o site do BNDES e selecionar a opção “Solicite seu Cartão”;

Informe seu CNPJ e sua classificação nacional de atividades econômicas (CNAE);

Selecione, então, o banco que você já possui conta corrente;

Preencha a proposta de solicitação do cartão.

Quais os documentos devem ser entregues?

Logo após a solicitação do cartão BNDES para MEI no site, é necessário entregar alguns documentos ao banco. São eles:

Balanço patrimonial;

Contrato Social da empresa;

Atas de eleição dos administradores;

Certidão Negativa do Débito (CND);

Certificado de regularidade do FGTS, solicitada no site da Caixa;

Comprovação de Regularidade de entrega da RAIS;

Declaração que comprove estar com a sua situação regularizada perante os órgãos públicos e a legislação pertinentes, conforme modelo disponível no menu ‘Regra’” do site do Cartão BNDES.

Entretanto, caso a documentação não caia em exigência, a instituição concede o prazo de até 30 dias para o cliente receber o cartão de crédito para MEI. Portanto, o limite de crédito pode ser de até R$ 2 milhões para cada cliente por banco emissor, com parcelamento máximo de 48 meses e taxa de juros pré-fixada.

