Novo valor da contribuição do MEI: veja quanto fica sua mensalidade

A contribuição do MEI passa a contar com novos valores a partir do atual mês de fevereiro. As guias de pagamentos mensais variam de R$ 56 e R$ 61, de acordo com a área de atuação do microempreendedor individual. Nota-se ainda que o vencimento é no dia 20 e que após esse dia é preciso arcar com multa.

As atualizações de valores refletem o reajuste do salário mínimo, que passou a ser de R$ 1.100 em 2021. E com isso, o imposto pago à Previdência Social ficou em R$ 55 para o MEI, pois equivale a 5% do salário mínimo.

Quais impostos o MEI paga?

O microempreendedor individual pode pagar até três impostos: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Veja o pagamento de acordo com a área de atuação:

Comércio e indústria: paga ICMS e INSS

Serviços: paga ISS e INSS

Comércio e serviço juntos: ICMS, ISS e INSS

Qual o valor da contribuição para o MEI em 2021?

Dessa forma, o tributo do ICMS é de R$ 1, do ISS é de R$ 5 e do INSS equivale a 5% do salário mínimo vigente. Sendo assim, o valor da contribuição do MEI será alterado por razão da atualização do salário mínimo, que passou de R$ 1.045 para R$ 1.100. Então confira os novos valores de acordo com o tipo a área de atuação do empreendedor:

Comércio e Indústria: R$ 56

Serviços: R$ 60

Comércio e Serviços juntos: R$ 61

Esses valores da contribuição do MEI valem para os pagamentos que serão feitos neste mês de fevereiro, pois equivale ao exercício de atividades no mês de janeiro.

Como pagar?

O pagamento da contribuição do MEI é feito através da guia Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que unifica os impostos da categoria. Ela deve ser paga até o dia 20 de cada mês, e passa para o dia útil seguinte em caso de final de semana ou feriado. Para situações de atraso, cobra-se multa diária de 0,33%.

Esse pagamento pode ser feito de três maneiras: débito automático, pagamento online ou boleto. Entenda todas elas, que podem ser acessadas a partir do Portal do Empreendedor, disponível na plataforma Gov.br.

Débito automático

Essa opção é realizada apenas uma vez pelo empreendedor, e a partir disso se desconta automaticamente todos os meses o valor da contribuição da conta bancária. Ao passo que é de responsabilidade do MEI verificar se o débito foi realmente realizado. Para usar essa alternativa, é preciso ter conta-corrente, pessoa física ou jurídica, em um dos seguintes bancos:

Banco do Brasil

Banco da Amazônia

Banco do Nordeste do Brasil

Banco Banestes

Banco Santander

Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Banco do Estado de Sergipe

Banco de Brasília

Caixa Econômica Federal

Banco Bradesco

Itaú Unibanco

Banco Mercantil do Brasil

Banco Cooperativo Sicredi

Banco Cooperativo do Brasil

Pagamento online

No pagamento online da contribuição do MEI, o empreendedor é direcionado ao internet banking da instituição financeira em que possui conta corrente. Para esse procedimento, é preciso acessar a opção a cada mês no Portal do Empreendedor.

O passo a passo é acessar o portal, clicar em “Já sou MEI”, depois em “Pagamento de Contribuição Mensal”. E então, apertar em “Pagamento On-line”.

Boleto

Por fim, na alternativa de boleto de pagamento, o microempreendedor precisa gerar esse item a cada mês no Portal do Empreendedor. Após emitir o boleto, é possível pagá-lo nos bancos conveniados, casas lotéricas e agências dos correios.

O passo a passo é acessar o portal, clicar em “Já sou MEI”, depois em “Pagamento de Contribuição Mensal”. Em seguida, apertar em “Boleto de pagamento” e informar o CNPJ.

