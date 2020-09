Com seis empates e quatro vitórias para anfitriões, a 12ª rodada do Brasileirão embaralhou ainda mais a tabela de classificação do campeonato. Além de boas partidas e resultados que causaram certo nervoso aos torcedores, o fim de semana também contou com o complicado caso envolvendo o jogo entre Palmeiras e Flamengo, visto que boa parte da equipe carioca foram diagnosticados com a covid-19. Na parte de baixo da tabela, Bragantino, Botafogo e Goiás somaram apenas um ponto cada. Somente o Bahia, lanterna, ficou zerado.

Corinthians é derrotado pelo Sport e se complica

Único jogo da 12ª rodada do Brasileirão realizado no meio da semana, especificamente na quarta-feira (23), resultou no êxito do Sport diante do Corinthians na Ilha do Retiro por 1 a 0.

O Timão conseguiu dominar a partida nos minutos iniciais, tendo as melhores chances. Entretanto, encontrou um Leão forte e determinado a abrir o placar. Thiago Neves, estreante, foi responsável por grande parte dos lances. Mesmo com o bom desempenho dos visitantes, os anfitriões é que saíram na frente. Iago Maidana, aos 37 minutos, converteu a penalidade marcada em favor do grupo de Recife após a bola bater direto na mão de Everaldo na área. Na segunda etapa, foi difícil para o alvinegro infiltrar-se na defesa adversária. Ademais, para piorar, o time reclamou de pênalti não marcado pelo árbitro assim que a bola desviou no braço de Sander.

O Corinthians quer subir na tabela para alcançar o “G4”. Neste momento, em 15º lugar, com doze pontos, tendo três vitórias, três empates e cinco derrotas, só que com um jogo a menos. O Sport, com cinco vitórias, dois empate e cinco derrotas, está em 8º, com dezessete.

O Corinthians tem na quarta-feira (30), às 21h30, na Neo Química Arena, compromisso contra o Atlético-GO, partida remarcada da 1ª rodada. Já o Sport enfrenta o Bahia, no Pituaçu, no domingo (04), às 18h15, pela 13ª rodada.

Internacional e São Paulo ficam no empate pela 12ª rodada do Brasileirão

Em disputa acirrada na parte de cima da tabela, Internacional e São Paulo ficaram no 1 a 1 no Estádio Beira Rio.

Na primeira etapa, os dois times conseguiram subir para a área rival levando perigo de gol. Entretanto, somente aos 20 minutos o time da casa saiu na frente com Thiago Galhardo, o artilheiro do Brasileirão. A comemoração não durou muito, já que cinco minutos depois foi alcançado com gol de Luciano. No segundo tempo, o Inter, com um a menos, sofreu para segurar o resultado, fechando-se totalmente. O tricolor foi para cima, teve oportunidade para virar o placar, mas sem sucesso para tal feito.

O Inter segue em na vice-liderança, com vinte e um pontos, somando seis vitórias, três empates e três derrotas. O tricolor vem logo atrás, em 3º, com dezenove, acumulando cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas, mas com um jogo a menos.

Nesta terça-feira (30) às 21h30, ambas as equipes voltam em campo pela fase de grupos da Libertadores. O São Paulo visita o argentino River Plate e o Internacional viaja para jogar contra o América de Cali.

Athletico-PR surpreende e vence o Bahia

O CAP mostrou ânimo e muito gás logo após levar a melhor em confronto pela Libertadores, conquistando assim os três pontos contra o Bahia na Arena da Baixada por 1 a 0 durante o final de semana.

A partida foi equilibrada, visto que os times buscaram o tempo todo garantir vantagem. Todavia, o gol saiu apenas no segundo tempo, com Christian, de cabeça, assinalando para a equipe paranaense. O Bahia teve a oportunidade de deixar tudo igual em penalidade marcada com a ajuda do VAR, mas Clayson foi surpreendido com a defesa do goleiro Santos.

Ambos contêm um jogo a menos no campeonato. O Furacão, em 11º posição, com quatorze pontos, soma quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas. Já o clube baiano, lanterna com nove pontos, tem duas vitórias, três empates e seis derrotas.

Como próximo desafio, o Athletico-PR recebe o Jorge Wilstermann na Arena da Baixada nesta terça-feira (29), às 21h30, pela fase de grupos da Libertadores. O grupo dirigido por Mano Menezes joga nesta quarta (30), às 21h30, contra o Botafogo, no Engenhão, visto que é válido para a 1ª rodada do Brasileirão.

Atlético-MG vence o Grêmio e permanece na liderança do Brasileirão

Em duelo de gigantes, quem se deu melhor foi o Galo ao vencer por 3 a 1, no Mineirão, o tricolor gaúcho. Com o resultado, os mineiros seguem na liderança com três pontos de vantagem na ponta.

Keno brilhou mais uma vez. Com três gols, o atacante garantiu mais uma semana de Galo na primeira posição. O time de Sampaoli ditou o ritmo de jogo, pressionando de tal forma que as melhores possibilidades de gol fossem dos anfitriões. O Grêmio contou com Isaque, mas não conseguiu peitar o adversário, sendo assim, domado até o apito final.

Oito vitórias e três derrotas, entretanto, com um jogo a menos. Este é o saldo do Atlético, com vinte e quatro pontos. O clube gaúcho, em 14º, aparece com duas vitórias, sete empates e duas derrotas, contando treze pontos, também com menos uma partida.

Na 13ª rodada do Brasileirão, o Atlético recebe o Vasco novamente no Mineirão, às 20h30, no domingo (04). Pela Libertadores, o Grêmio recebe o Universidad Católica nesta terça (29), às 19h15.

Vasco e Bragantino empatam pela manhã

Abrindo o domingo de futebol logo cedo, Vasco e Bragantino ficaram no 1 a 1 em São Januário.

O primeiro tempo foi proporcional, conforme ambos os times mostraram boas chances. O clube da casa tinha Talles Magno e Cano, entretanto, o Bragantino teve penalidade em seu favor, mas Fernando Miguel defendeu a cobrança de Alerrandro. Só no segundo tempo o jogo engrenou. Vinicius Paiva abriu o placar para o Vasco, mas um minuto depois, Lucas Evangelista deixou tudo igual.

Em 5º lugar, com dezoito pontos e um jogo a menos, o time carioca tem dificuldades para retomar o desempenho do início da competição. São cinco vitórias, três empates e três derrotas. No Bragantino, a situação é ainda mais complicada. Estando no 17º lugar, com onze pontos, somando duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Pela 13ª rodada, o Bragantino recebe o Corinthians no Estádio Nabi Abi Chedid no sábado (03), ás 21h. Já o Vasco fecha o fim de semana visitando o Atlético-MG no Mineirão, às 20h30, no domingo (04).

Palmeiras e Flamengo empatam após confusão em realização de partida da 12ª rodada do Brasileirão

Depois de diversas liminares serem impostas, a CBF optou por deixar a partida acontecer. O resultado foi o empate em 1 a 1 no Allianz Parque pela 12ª rodada do Brasileirão.

Os dois times não conseguiram avançar na primeira etapa. Entretanto, o segundo tempo foi diferente. A equipe verde saiu na frente com gol de Patrick de Paula, mas não foi o suficiente para segurar o time carioca, já que Pedro, dois minutos depois, empatou. Até o apito final, o Mengão, com o elenco praticamente formado por jovens, pressionou o Palmeiras até o último segundo. As tentativas dos anfitriões pararam em Hugo, goleiro do sub-20, destaque da partida.

O Palmeiras, único invicto, apresenta quatro vitórias e sete empates com um jogo a menos, ocupa o 4º lugar, com dezenove pontos. O Flamengo aparece em 6º, com dezoito, contando com cinco vitórias, três empates e três derrotas, com menos um jogo.

Pela Libertadores, na próxima quarta-feira (30), o Palmeiras joga com o Bolívar, na Allianz Arena, às 19h15h. O clube de Regatas recebe o Independiente del Valle, no Maracanã, às 21h30.

Ceará e Goiás acumulam apenas um ponto cada

No Castelão, a partida realizada entre o grupo cearense e o clube goianiense terminou em 2 a 2.

O Goiás saiu na frente com gol de Rafael Moura, só que o Ceará não ficou para trás e encurralou o rival. Após o intervalo, o time da casa voltou melhor e garantiu dois gols, um de Charles e outro de Vinicius. Mesmo estando melhor¸ o Ceará não conseguiu impedir David Duarte de deixar tudo igual no fim.

Com quatro vitórias, dois empates e seis derrotas, o time de Guto Ferreira segue em 12º, com quatorze pontos. O Goiás enfrenta uma situação complicada, afinal, está em 19º, com nove pontos, três jogos a menos e duas vitórias, três empates e quatro derrotas.

O Ceará enfrenta o Palmeiras na Allianz Arena, no sábado (03), às 19h. Já o Goiás joga apenas no domingo (04), às 18h15, no Serrinha, contra o Santos.

Atlético-GO e Botafogo empatam em Goiânia

A equipe goianiense e o time carioca não saíram do 1 a 1 em partida no Estádio Olímpico.

O Fogão saiu na frente próximo ao fim do primeiro tempo com Victor Luís revertendo penalidade marcada após mão na bola. Entretanto, o time da casa não ficou para trás e conseguiu a igualdade nos minutos iniciais do segundo tempo com Hyuri. Todavia, a partida foi recheada de polêmicas envolvendo a arbitragem, mas nada que alterasse o placar.

Com um jogo a menos, o time de Vagner Mancini permanece em 13º na tabela, com treze pontos, acumulando três vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O alvinegro segue na zona de rebaixamento como 18º, onze pontos, também com uma partida a menos, tendo uma vitória, oito empates e duas derrotas.

Ambos se apresentam em partidas pela 1ª rodada do Brasileirão remarcadas posteriormente. Nesta quarta-feira (30), às 21h30, o Botafogo recebe o Bahia, no Engenhão, enquanto o Atlético-GO visita o Corinthians, na Neo Química Arena.

Santos sai na frente, mas cede empate ao Fortaleza

Visando subir na tabela do campeonato, a equipe santista tentou garantir os três pontos, mas acabou ficando no empate em 1 a 1 contra o Fortaleza na Vila Belmiro, na 12ª rodada do Brasileirão.

Foi uma boa partida para os dois, pois pressionaram e mostraram um eficiente lado ofensivo. O Santos disparou no final do primeiro tempo com gol de Madson. No começo do segundo tempo, Gabriel Dias cabeceou para as redes de João Paulo, deixando-o sem chances. O jogo seguiu quente e pegado até o apito final, com o elenco de Rogério Ceni criando lances de perigo à defesa santista, enquanto também sofria com tentativas do lado da casa.

Em 9º, com dezessete pontos, o Peixe acumula quatro vitórias, cinco empates e três derrotas no campeonato. O saldo total do Fortaleza aparece como quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas, sendo o 10º, com dezesseis pontos.

O Santos volta à campo na quinta-feira (01), pela fase de grupos da Libertadores, contra o Olímpia, no Estádio Manuel Ferreira, às 19h. O clube cearense joga no próximo domingo (04), às 18h15, contra o Atlético-GO, no Castelão.

Fluminense bate o Coritiba

Fechando a 12ª rodada do Brasileirão, a equipe carioca venceu o clube paranaense de goleada por 4 a 0 jogando no Engenhão.

O tricolor tratou de abrir o placar cedo, aos oito minutos com Michel Araújo. O Coritiba conseguiu assustar a zaga do Fluminense, mas não o suficiente para fazer gols. Na segunda etapa, o time de Odair Hellmann matou o jogo. Wanderson, Nino e Ganso ampliaram e garantiram os três pontos.

Assumindo o 7º lugar, com dezessete pontos, o Flu segue com cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas. Enquanto isso, o Coxa aparece em 16º, com doze pontos, tres vitórias, dois empates e sete derrotas.

Os times voltam a jogar apenas no próximo domingo (04). O Fluminense realiza o clássico carioca contra o Botafogo, no Engenhão, às 11h, enquanto o Coritiba recebe o São Paulo, no Couto Pereira, às 16h.