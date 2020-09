Desfalques do Flamengo: Covid-19 e lesões desfiguram time

O técnico do Flamengo, Domènec Torrent, está com um time inteiro de desfalques e ainda tem que lidar com um vulcão ativo e um voo atrasado

O técnico do Flamengo, Domènec Torrent, está com um time inteiro de desfalques e ainda tem que lidar com um vulcão ativo e um voo atrasado. É assim, contra tudo e contra todos, que o rubro-negro tenta se recuperar da goleada por 5 a 0 sofrida diante do Independiente del Valle na Libertadores.

Afinal, na partida contra o Barcelona de Guayaquil nesta terça (22), às 19h15, o Flamengo entrará em campo desfigurado com pelo menos 11 desfalques. Não bastasse isso, tudo parece conspirar contra o time da Gávea durante a excursão pelo Equador. Ao torcedor, resta esperar que a raça dentro de campo supere tantos problemas.

Desfalques do Flamengo: covid-19

O Flamengo não entrou em campo pelo Brasileirão no fim de semana, mas ainda assim sofreu desfalques. No último domingo (20), o clube anunciou que seis jogadores testaram positivo para covid-19 antes da partida contra o Barcelona de Guayaquil. “Os atletas estão assintomáticos, em isolamento na concentração e assistidos pelo Departamento Médico do clube”, informou o Twitter rubro-negro.

Para piorar, no dia seguinte, o Flamengo confirmou mais um caso de covid-19. Assim, o clube soma sete desfalques somente por causa da doença. São eles:

Isla

Matheuzinho

Michael

Filipe Luís

Bruno Henrique

Diego

Vitinho

Desfalques por lesão

Outros três jogadores do Flamengo estão fora de jogo por causa de lesões. Um deles é o artilheiro e principal estrela do time, Gabriel Barbosa. O atacante sofreu uma lesão na coxa direita, confirmada pelo clube no último domingo. Ainda assim, continuou com a delegação no Equador e já iniciou o tratamento médico.

Além de Gabigol, o goleiro Diego Alves e o atacante Pedro Rocha também estão afastados por lesão. Já o zagueiro Gustavo Henrique cumpre suspensão na Libertadores, pois foi expulso contra o Independiente del Valle mesmo sem entrar em campo. Com tantos desfalques, o Flamengo enviou reforços à delegação para que o banco de reservas não ficasse esvaziado.

Atraso em voo

No entanto, o voo fretado que o clube contratou para levar reforços para Domènec Torrent teve problemas para chegar ao Equador. A ideia do Flamengo é usar a mesma aeronave para trazer de volta os jogadores infectados por covid-19.

“Os atletas João Lucas, Natan, Guilherme Bala e Rodrigo Muniz foram convocados e estão a caminho de Guayaquil para integrar a delegação”, informou o clube pelo Twitter. No entanto, o avião não recebeu autorização para sobrevoar o Peru, e ficou parado em Manaus. Assim, os jogadores só deverão chegar ao Equador horas antes da partida.

Treino cancelado

Em meio a tantos problemas, o Flamengo ainda perdeu um dia de treinos por causa das cinzas do vulcão Sangay, que entrou em atividade no Equador. Depois de ser goleado em Quito, o time seguiu para Guayaquil, onde esperava treinar no domingo. Mas não conseguiu, pois a cidade estava coberta de cinzas e os jogadores poderiam sofrer problemas respiratórios. A equipe só conseguiu treinar normalmente no dia seguinte, véspera da partida contra o Barcelona.

Provável escalação

A derrota para o Independiente Del Valle deixou o Flamengo em segundo lugar no Grupo A, com seis pontos, três à frente do terceiro colocado, Junior Barranquilla. O Barcelona de Guayaquil, adversário desta terça-feira, é o lanterna da chave e ainda não somou nenhum ponto. No primeiro jogo entre as equipes, em março, no Maracanã, o Flamengo venceu por 3 a 0. A partida desta terça terá exibição ao vivo pelo canal Fox Sports.

Para tentar superar a má fase, os desfalques e até o vulcão em atividade, o Flamengo deverá entrar em campo contra o Barcelona com um time alternativo. Caso os reforços cheguem a tempo no voo fretado, o técnico Domènec Torrent então terá 20 jogadores à disposição. Assim, a provável escalação é a seguinte: César; Renê, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ramon; Willian Arão, Thiago Maia e Gerson; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro.