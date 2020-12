5 melhores momentos e memes do Craque Neto em 2020

O ex-jogador craque Neto, é um meme da internet. Em 2020, o apresentador figurou como uma das grandes personalidades no mundo virtual, ao lado de seus companheiros do programa ‘Os Donos da Bola‘, o ex-goleiro Veloso, e o ex-atacante Edilson. Confira as principais brincadeiras do apresentador.

Neto entre troféu Pé de Rato à Lucas Lima

Logo em janeiro, Craque Neto entregou o então prêmio, Troféu Pé de Rato, ao meia Lucas Lima, e desafiou o jogador do Palmeiras a marcar 10 gols na temporada. O apresentador constantemente ‘pega no pé’ do jogador do Palmeiras, visto que o meia o jogador recebe um dos maiores salários do futebol brasileiro, mas não demonstra bom futebol dentro de campo.

Conflito entre Neto e Felipe Melo – memes do Craque Neto

No meio do ano, o ex-camisa 10 do Corinthians refez as pazes com o volante também do Verdão, Felipe Melo. Os dois tiveram desentendimentos no passado, mas por meio do então técnico do Palmeiras na época, Vanderlei Luxemburgo, retomaram as conversas e selaram a paz.

Luan lombriguento

Corintiano declarado, Craque Neto sempre ressalta as atuações dos jogadores do Timão. No entanto, Luan foi contratado em 2020 pelo Corinthians para ser o ‘cara’ da equipe paulista, mas frequentemente é criticado pelos participantes do ‘Os Donos da Bola’ e vira meme. Para o apresentador, o jogador de 27 anos sofre de lombrigas, e por isso, tem jogado mal com a camisa alvinegra.

Memes do craque Neto movimentaram internet

As polêmicas e memes envolvendo o ex-jogador não param por aqui. Ainda neste ano, Neto deu uma declaração afirmando que dentro da área, Romário foi maior que Pelé, e a afirmação repercutiu entre o público do programa e virou meme.

Ainda em setembro deste ano, o craque se irritou com um treinamento de goleiros do Corinthians, e refez o exercício no estúdio. Óbvio que a atitude geraria em meme na internet.

Apresentador contraiu Covid-19 em setembro

No mês seguinte, o craque contraiu Covid-19, e precisou ficar afastado do programa por alguns dias. Entretanto, ao voltar, Neto agradeceu a todos pelas mensagens de apoio, e criticou novamente o elenco corintiano. À época, o apresentador alertou Vagner Mancini, que a equipe brigaria para não ser rebaixada. No entanto, ainda neste ano, o apresentador entrou para parte da diretoria do Corinthians ,e afirmou que se candidatará para presidente numa eleição futura. Em declaração, o apresentador listou três alterações que faria, caso fosse eleito.

“Se eu for presidente, a primeira coisa que eu faço é devolver o estádio. Segunda, acaba o sub-23. Terceira coisa que eu faço, todos os jogadores que têm contrato por mais de três anos, que não seja 100%, estão fora. Eu não quero saber”, disparou o ex-jogador.