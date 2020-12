CR7 de pijama e Neymar no Brasil; veja como foi o Natal dos craques

Embora o futebol brasileiro não tenha parado, na Europa a maioria das ligas paralisaram neste final de semana. Com exceção da Premier League – Campeonato Inglês – nenhuma das outras quatro grandes ligas europeias (campeonato espanhol, italiano, francês e alemão) terão jogos neste final de semana. Com a pausa, os atletas puderam curtir o Natal de forma mais tranquila. Veja como foi o Natal dos craques, como Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo.

Craques passam Natal em família

Lesionado, Neymar aproveitou o período sem jogos pelo Campeonato Francês e viajou ao Brasil para curtir o Natal ao lado da família. O camisa 10 do PSG reuniu seus pais, Neymar e Nadine, assim como sua irmã Rafaella, e o filho Davi Lucca. Além dos familiares, o amigo do craque, Jota Amâncio, também participou do Natal.

Cristiano Ronaldo repercutiu na internet ao postar uma foto junto à família, com todos fantasiados com um pijama de Natal. Além do craque, seus quatro filhos – Cristiano Jr., Eva, Alana e Mateo – e a esposa Georgina, também vestiram o traje para o Natal. Para complementar a vestimenta, todos usaram um arco de árvores natalinas.

O argentino Lionel Messi também esteve ao lado da família na comemoração. O Natal do craque, assim como de CR7, teve uma roupa diferente. Com todos de pijama vermelho, estiveram padronizados além de Messi, sua esposa Antonella, e os filhos Thiago, Mateo e Ciro.

Eleito Melhor Jogador do Mundo da Temporada 2019/20, Robert Lewandowski posou ao lado da esposa e dos filhos para comemorar o natal. O camisa 9 do Bayern não usou pijama, como Messi e Cristiano Ronaldo, mas no Natal do craque uma linda árvore foi montada, junto aos presentes.

Retorno dos jogos

Dentre as cinco grande ligas – Campeonato Inglês, Francês, Italiano, Espanhol e Alemão – a Premier League é a única que terá jogos neste final de semana. No sábado e domingo, os clubes retornam a campo, e fazem o tradicional ‘boxing day’, que são os jogos de Natal. A LaLiga (espanhol), não terá jogos neste final de semana, mas retorna na semana que vem, com partidas do dia 29 a 31. No entanto, as demais competição, voltam apenas em 2021.

