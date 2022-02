Onde assistir a abertura das Olimpíadas de Inverno 2022 e horário

Nesta sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno será realizada a partir das 9 horas (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Pequim, para dar início a festa dos esportes gelados. O show promete abordar o melhor da cultura chinesa, homenageando também atletas e as delegações. Confira o horário e onde assistir a abertura das Olimpíadas de Inverno hoje.

Onde assistir a Abertura das Olimpíadas de Inverno

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno vai passar no canal SporTV 2, disponível apenas em operadoras por assinatura, além da retransmissão no portal GE (www.ge.globo.com) de graça aos internautas a partir das 9 da manhã (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Pequim.

O narrador Sérgio Arenillas vai comandar a transmissão, junto dos comentaristas André Spinola, Marcus Vinicius Schmidt e Isabel Clark, snowboarder.

Horário: 09h (horário de Brasília)

TV: SporTV 2 e TV Globo (Reprise a noite)

LiveStream: Portal GE de graça na internet (www.ge.globo.com)

Para quem não conseguir assistir, a A TV Globo vai reprisar a abertura e exibir em resumo os melhores momentos do da cerimônia em Pequim na madrugada se sexta para sábado, a partir das 01h (horário de Brasília), após o Jornal Da Globo para todo o Brasil. Everaldo Marques será o narrador, com a participação do patinador Marcel Sturmer e de Isabel Clark

Como vai funcionar a abertura das Olimpíadas de Inverno?

Realizada no Estádio Nacional de Pequim, também conhecido como “Ninho de Pássaros”, na capital chinesa, a abertura das Olimpíadas de Inverno de número 24 promete um grande show nesta sexta.

Os detalhes são sigilosos, mas é possível adiantar que a festa deve durar cerca de 1 hora quarenta minutos, contando com a participação de 3 mil artistas, onde 95% deles são adolescentes. Com show de luzes, fogos de artifícios, efeitos especiais, muita dança e música chinesa, sob idealização de Zhang Yimou, diretor de 71 anos indicado ao Oscar que também dirigiu a abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de 2008, Atenas em 2004 e PyeongChang, Jogos de Inverno, de 2018.

O tema da abertura não foi divulgado, mas ao que tudo indica, de acordo com Zhang, a cerimônia será “simples, seguros e esplêndidos”, seguindo estes princípios.

Após o show, 91 delegações vão desfilar com todos os atletas, incluindo o porta-bandeira que tem a responsabilidade de representar a sua nação.

Quais são as modalidades das Olimpíadas de Inverno?

São quinze modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, na China, pela temporada 2022, onde oito delas são no gelo e sete na neve. As competições mantém o formato original onde, por eliminatórias, cada atleta se classifica até a fase final onde disputam as medalhas de ouro, prata e bronze no pódio.

Confira a seguir todas as modalidades: Biatlo; Bobsled; Combinado Nórdico; Curling; Esqui Alpino; Esqui Cross-Country; Esqui Estilo Livre; Hóquei no Gelo; Luge; Patinação Artística; Patinação de Velocidade; Patinação de Velocidade em pista curta; Salto de Esqui; Skeleton e Snowboar;

O Brasil vai competir com 11 atletas ao todo, com seis homens e quatro mulheres em cinco modalidades diferentes. No entanto, mesmo com participação, o país nunca ganhou uma medalha por não ter tradição nos esportes de gelo e neve.

