Jogo do Brasil Feminino hoje vai passar na Globo? veja o horário

Jogo do Brasil Feminino hoje vai passar na Globo? veja o horário

O Jogo do Brasil Feminino hoje marcado para sexta-feira, 24 de junho, vai ser contra a Dinamarca, a partir das 14h (Horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague. Amistoso preparatório para a Copa América Feminina, marcada para julho, a técnica Pia vai utilizar a partida para definir a escalação titular.

Mas o amistoso da Seleção Brasileira Feminina vai passar na Globo? Para curtir todos os lances do confronto, o torcedor quer saber onde assistir ao vivo.

Onde assistir o jogo do Brasil feminino hoje

O jogo do Brasil feminino hoje contra a Dinamarca nesta sexta-feira, 24 de junho, vai passar na Globo, a partir das 14h (Horário de Brasília).

Com transmissão da Globo para todos os estados na TV aberta, o torcedor pode sintonizar de graça em qualquer lugar do país.

O canal do SporTV está disponível como opção. Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, a emissora transmite ao vivo para todo o Brasil. Online, o site do Globo Esporte retransmite as imagens de graça, enquanto o Globo Play disponibiliza a transmissão aos assinantes de uma maneira prática e rápida.

Escalação do jogo do Brasil hoje:

Escalação do Brasil: Lorena; Leticia Santos, Tainara, Rafa, Tamires; Adriana, Luana, Duda Santos, Kerolin; Bia Zaneratto e Debinha.

Escalação da Dinamarca: Jacobsen; Holmgaard, Simone Boye; Sofie, Pedersen, Sanne Troelsgaard, Sara Thirge; Kathrine Kuhl, Stine Larsen e Mille.

Agenda de amistoso da Seleção Feminina em junho

Além de enfrentar a Dinamarca nesta sexta-feira, o Brasil também tem compromisso marcado para a última semana de junho.

A agenda da Seleção Canarinho marca o duelo contra a Suécia na próxima terça-feira, 28 de junho, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), na Friends Arena, em Estocolmo, nas terras do país nórdico. A partida também vai ter transmissão da Globo e SporTV.

Pia, comandante da equipe feminina, deve manter a mesma escalação para o próximo jogo. A sequência do mês de junho serve como preparação para a Copa América Feminina, com início programado para 8 de julho, na Colômbia.

Quando vai começar a Copa América Feminina?

A Copa América Feminina vai começar em 8 de julho de 2022, na Colômbia.

Dez seleções da América do Sul disputam o torneio da Conmebol seguindo o mesmo modelo do masculino. Separadas em dois grupos de cinco cada, as equipes jogam por cinco rodadas onde os dois melhores seguem direto para a próxima fase, enquanto os terceiros disputam o quinto lugar.

Os quatro times classificados jogam as semifinais, jogando por uma vaga na decisão pelo título. O Brasil é o maior campeão da Copa América Feminina, com oito títulos.

+ Saiba como comprar ingresso para o jogo do Corinthians x Boca Juniors