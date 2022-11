Jogo da Seleção Brasileira de Futebol Feminino (15/11); como assistir e horário

Para cumprir a agenda de amistosos no mês de novembro, a Seleção Brasileira Feminina reencontra o Canadá nesta terça-feira, 15, na Neo Química Arena, na capital paulista. Veja o horário e como assistir pelo celular e de graça.

Como assistir jogo da Seleção feminina

O jogo do Brasil feminino hoje vai passar na Globo e Sportv, às 15h15 (horário de Brasília) para todos os estados do país ao vivo e de graça.

Dá para assistir na Globo o amistoso da Seleção nesta terça-feira em qualquer estado do país. Renata Silveira é que narra a partida enquanto Ana Thaís Matos, Caio Ribeiro e Sandro Meira Ricci comentam.

Também vai passar no Sportv o amistoso internacional feminino. Aqui, é Natalia Lara quem narra o embate ao lado dos comentaristas Renata Mendonça, Carlos Eduardo Lino e Paulo César de Oliveira.

FICHA TÉCNICA BRASIL X CANADÁ:

Data: Terça-feira, 15 de novembro de 2022

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Globo, SporTV e GloboPlay

Como assistir jogo da Seleção Feminina hoje no celular?

Se você é o tipo de torcedor que gosta de assistir tudo no celular, é só ficar ligado na plataforma GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo.

Não é preciso ser assinante para assistir ao jogo do Brasil feminino hoje. Isso porque a plataforma retransmite a programação da TV Globo no produto.

Baixe o aplicativo no celular, Android ou iOS, cadastre-se com email ou senha e acesse a plataforma. Escolha a opção "Agora na TV" e clique na programação da Globo ao vivo. Também dá para ver pelo tablet, computador ou na smartv, se o aparelho for compatível. Se preferir, pode assistir no navegador do dispositivo móvel.

Se você é assinante, tem a retransmissão do canal Sportv disponível no aplicativo.

Escalação do jogo Jogo da Seleção Brasileira

Provável escalação do Brasil: Lorena; Fernanda Palermo, Lauren, Tainara, Tamires; Adriana, Ary Borges, Debinha; Ludmila, Kerolin e Bia Zaneratto.

Provável escalação do Canadá: Kailen; Ashley, Shelina, Kadeisha, Bianca St. Georges; Christine, Jessie Fleming, Julia Grosso, Adriana Leon; Evelyne e Nichelle Prince.

