Ayrton Senna corria por qual equipe na Fórmula 1?

Quando falamos em Fórmula 1, o nome Ayrton Senna vem à mente de grande parte dos brasileiros. Tricampeão mundial da modalidade, ele correu por diferentes equipes no campeonato, entrando para a seleta lista de pilotos que escreveram o seu nome na história. Veja quais foram as equipes de Senna e relembre as suas conquistas.

Qual era a equipe de Ayrton Senna?

Ayrton Senna passou por quatro equipes ao longo da sua carreira na Fórmula 1, a Toleman, Lotus, McLaren e a Williams, com diferentes conquistas em cada delas.

Ayrton Senna na Toleman

O brasileiro Ayrton Senna estreou na Toleman em março de 1984 no Campeonato Mundial da Fórmula 1, em último lugar no Grande Prêmio do Brasil. O seu primeiro ponto veio na África do Sul ao ocupar a sexta posição da classificação final, enquanto também fez bonito na Bélgica e em Monaco.

Na classificação dos pilotos naquele ano, Senna ficou em nono lugar com 13 pontos, um ótimo começo para iniciante na modalidade. Confira lista de maiores campeões da Fórmula 1 aqui.

Ayrton Senna correu na Lotus

O sucesso do brasileiro nas pistas foi tão grande que, em 1985, ele estreou com a Lotus nas pistas ao redor do globo. Em abril daquele ano, ficou em 12º lugar no Brasil enquanto venceu pela primeira vez durante o Grande Prêmio de Portugal, a segunda corrida do calendário na temporada.

Senna conquistou o seu legado de "Rei da pole position", ele fez bonito nas pistas. Terminou em quarto lugar na classificação dos pilotos em 38 pontos, enquanto em 1986 manteve a sua posição com 55 pontos e, em 1987, em terceiro lugar com 57 pontos.

Senna fez história na McLaren

Em 1988, Ayrton Senna transferiu-se para a McLaren para correr ao lado de Alain Prost, onde fez história na Fórmula 1. Estreou no Brasil, em abril daquele ano, em 12º lugar em Interlagos, mas conseguiu reverter o resultado ruim durante a temporada para erguer o seu primeiro título mundial na Fórmula 1.

A rivalidade com Proist também nasceu durante a passagem de Senna na McLaren, mesmo sendo colegas de equipe por muito tempo. Em 1989 ele ficou em segundo lugar, atrás do francês, enquanto em 1990 e 1991 conquistou o segundo e o terceiro título mundial.

Senna correu na Williams

O sonho de correr pela Williams se tornou realidade em 1994, quando se ofereceu para pilotar os tradicionais carros do elenco até mesmo sem receber um tostão por isso. Mesmo favorito ao título naquele ano, Senna apresentava muitos problemas no carro. Em 1º de maio, correndo no Grande Prêmio de San Marino, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, a colisão do carro de Senna em uma barreira de concreto foi a trágica causa da morte do histórico piloto.

Quantas vezes o Senna ganhou na Fórmula 1?

Além dos três títulos, Ayrton Senna coleciona 41 vitórias na Fórmula 1 correndo entre as quatro equipes, com 161 provas disputadas entre os 11 anos do piloto nas pistas.

A primeira vitória de Ayrton veio em Portugal, em 21 de abril de 1985, sob o tempo de 2:00:28.006 no Autódromo Internacional de Algarve. O último triunfo, entretanto, veio em 1993 com o Grande Prêmio da Austrália, levando a multidão à loucura com a sua McLaren. Em Monaco, ele faturou seis triunfos, considerado o "Rei de Monaco", o Principado da França.

Senna brigava pelo título com Alain Prost em sua última temporada, 1994, até a tragédia acontecer, sem vencer nenhuma prova. No quesito pole position, Senna acumulou 65.

