13 frases inesquecíveis de Ayrton Senna , ídolo da Fórmula 1

As frases de Ayrton Senna são relembradas por muitos de seus fãs até hoje, quase 30 anos após duas morte. As declarações do ídolo brasileiro da Fórmula 1 ainda repercutem e servem de inspiração para muitos. Senna foi três vezes campeão mundial e somou mais de 40 vitórias em sua carreira no automobilismo.

Frases de Ayrton Senna

Ayrton Senna foi um dos maiores ídolos brasileiros e é lembrado até os dias de hoje. Suas frases são guardadas para muitos como incentivo de determinação e coragem. Confira as principais declarações do piloto durante sua vida.

"Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá."

"Se você quer ser bem sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si."

"Vencer é o que importa. O resto é a consequência."

"O que tiver de ser será. Eu tenho amor pelo que faço. Acho que o amor pelas corridas é a maior motivação que um piloto tem para correr. Não se pode lutar contra isso. É impossível."

"Quero melhorar em tudo, sempre."

"O dia que eu não estiver mais a fim de vencer vou para casa."

"Vocês não imaginam a pressão que é entrar na pista somente para vencer e ter que ganhar de um piloto experiente como Prost."

"Forte é quem, depois de tanto perder, reergue-se e segue lutando."

"Deus é Grande Deus é forte, quando ele quer não tem quem não queira".

"Acidentes são inesperados e indesejados, mas fazem parte da vida. No momento em que você se senta num carro de corrida e está competindo para vencer, o segundo ou o terceiro lugar não satisfazem. Ou você se compromete com o objetivo da vitória ou não. Isso que dizer: ou você corre ou não."

“Correr, competir, está no meu sangue. Faz parte de mim. Faz parte da minha vida. Tenho feito isso a minha vida inteira e está acima de todo o resto.

"Não sei dirigir de outra maneira que não seja arriscada. Quando tiver de ultrapassar vou ultrapassar mesmo. Cada piloto tem o seu limite. O meu é um pouco acima do dos outros.”

(Sobre a morte) "O dia que chegar, chegou. Pode ser hoje ou daqui a 50 anos. A única coisa certa é que ela vai chegar."

Quem foi Ayrton Senna?

O maior piloto de Fórmula 1 do Brasil, Ayrton Senna, nasceu dia 21 de março de 1960 na cidade de São Paulo. Segundo consta em seu site oficial, a paixão pelo esporte começou cedo na vida de Senna. Aos quatro anos, o garoto já praticava corridas de Kart e aos 13 já competia oficialmente. Desde cedo, o astro dedicava grande parte de seu dia para os treinamentos intensos.

Por conta de seu talento para a modalidade, o piloto começou a competir em competições na Europa em 1981. No mesmo ano, venceu o Fórmula Ford 1600 na Inglaterra. Em 1982, levou a melhor no Campeão de Fórmula Ford 2000 e em 1983, venceu o campeonato inglês Fórmula 3.

Foi também nesse ano que o piloto começou seus testes pela marca Williams na Fórmula 1. No entanto, a estreia de Senna na modalidade aconteceu em julho de 1984 pela Toleman.

A partir daí, o piloto despontou e seu jeito impulsivo e competitivo o renderam uma alta marca de vitórias. O ídolo venceu três mundiais de F1, em 1988, 1990 e 1991 pela McLaren-Honda, além de ter finalizado 41 corridas em primeiro lugar.

No entanto, em 1994, o astro brasileiro faleceu em decorrência de um acidente sofrido no Grande Prêmio de San Marino, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, na Itália. Na manhã da corrida, Senna havia feito críticas à pista do local e estava chateado com a ausência de Rubinho Barrichello no GP.

Foi na sétima volta, na curva Tamburello, que o carro do piloto não obedeceu seus comandos, causando um choque de forte impacto. Com a batida, a barra de suspensão voou e acertou a cabeça de Senna. Embora tenha sido socorrido, o piloto morreu tempo depois no Hospital de Imola.