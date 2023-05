Assistir Boston Celtics x Miami Heat jogo 7 ao vivo na NBA hoje – 29/05

Equipes disputam o sétimo e último jogo na final da Conferência Leste nesta segunda-feira, com transmissão na TV aberta e paga, além do serviço de streaming

É decisão na NBA! Quem vai para a final, Boston Celtics x Miami Heat? Na noite desta segunda-feira, as equipes se enfrentam no jogo sete da Conferência Leste às 21h30, no TD Garden, em Boston. Com a série empatada em 3 a 3, quem ganhar carimba o passaporte para as finais da temporada na liga de basquete.

O vencedor vai jogar contra o Denver Nuggets na final da NBA.

Onde assistir Boston Celtics x Miami Heat ao vivo

A partida entre Boston Celtics e Miami Heat será transmitida nos canais BAND, SporTV 2 e TNT, além das plataformas Prime Video, NBA League Pass e Youtube ao vivo nesta segunad-feira.

Na TV aberta, a Bandeirantes transmite o jogo sete da NBA para todo o Brasil. Os canais SporTV e TNT só estão disponíveis em operadoras de televisão por assinatura.

Quem é assinante pode sintonizar o streaming Prime Video e NBA League. Para assistir de graça no celular é só procurar o canal da TNT Sports no Youtube.

Horário: 21h30, nove e meia da noite

Local: TD Garden, em Boston, Massachusetts

Onde assistir Boston Celtics x Miami Heat hoje: BAND, SporTV 2, TNT, Amazon Prime Video, NBA League Pass e Youtube

Data das finais da NBA

Campeão da Conferência Oeste, o Denver Nuggets venceu o Los Angeles Lakers na final. Agora, espera para saber quem vai enfrentar nas finais da NBA.

As finais começam em 1º de junho, de acordo com o calendário da NBA disponível no site oficial até 18 de junho, o último jogo da série nas finais. Como de costume, o time que vencer quatro jogos primeiro fica com o Troféu Larry O’Brien na temporada.

A NBA pode alterar as datas dos confrontos.

Jogo 1:

Quarta-feira, 01 de junho

Jogo 2:

Domingo, 04 de junho

Jogo 3:

Quarta-feira, 07 de junho

Jogo 4:

Sexta-feira, 09 de junho

Jogo 5:

Segunda-feira, 12 de junho

Jogo 6:

Quinta-feira, 15 de junho:

Jogo 7:

Domingo, 18 de junho

THE BRACKET 🗣 A whirlwind East Finals continues as Boston forces Game 7! Visit the Playoff Hub for more ⤵

📲 https://t.co/MndHjxCujI pic.twitter.com/qckil3Q3fL — NBA (@NBA) May 28, 2023



