Assistir jogo do Kings x Lakers hoje: canal e horário da NBA (01/12)

Pela temporada regular, as equipes de Sacramento Kings e Los Angeles Lakers se enfrentam em quadra pela Conferência Oeste na madrugada de terça para quarta-feira, 01/12, a partir da meia noite (horário de Brasília), no Golden 1 Center. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo do Lakers hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Kings x Lakers hoje:

O jogo entre Sacramento Kings e Los Angeles Lakers hoje terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming NBA League Pass, disponível no site ou aplicativo para Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Horário: 00h, meia noite (horário de Brasília)

Local: Barclays Center, cidade de Sacramento, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream de onde assistir ao jogo do Lakers hoje: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Desempenho das equipes na NBA

Ocupando a décima primeira posição da Conferência Oeste, o elenco do Sacramento Kings conseguiu melhorar o seu desempenho nas últimas semanas mas, ainda assim, precisa de muito mais vitórias em seu favor se quiser brigar por uma vaga nos playoffs da NBA este ano. Ao tod, contabiliza 8 triunfos e 13 derrotas.

Enquanto isso, o Los Angeles Lakers entra preparado para o jogo de hoje com os seus melhores atletas prontos para marcar muitas cestas. Na oitava posição com 11 vitórias e 11 derrotas neste início de temporada regular, o elenco californiano ganhou dos Pistons no último domingo.

Jogos da NBA 2021/22

Apenas cinco jogos pela temporada regular da NBA serão realizados nesta terça-feira, começando no horário da noite e seguindo até a madrugada. Entretanto, somente um vai ter transmissão ao vivo na televisão.

A temporada regular segue até 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de basquete com as equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar nos playoffs.

Além de saber onde assistir ao jogo do Lakers hoje, confira todos os jogos desta terça-feira.

Brooklyn Nets x New York Knicks – 21h30

Memphis Grizzlies x Toronto Raptors – 21h30 (SporTV 2)

Golden State Warriors x Phoenix Suns – 00h

Detroit Pistons x Portland Trail Blazers – 00h

Los Angeles Lakers x Sacramento Kings – 00h

Veja a lista dos maiores campeões da NBA