Assistir jogo do Lakers x Celtics: canal, horário da NBA e online hoje

Pela temporada regular, as equipes de Los Angeles Lakers e Boston Celtics se enfrentam na madrugada desta terça para quarta-feira, 08/12, a partir da meia noite (horário de Brasília) na NBA jogando no Staples Center. Confira onde assistir ao jogo do Lakers hoje ao vivo online e se vai passar na TV.

Onde assistir ao jogo do Lakers x Celtics hoje:

O jogo entre Los Angeles Lakers e Boston Celtics hoje terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming NBA League Pass, disponível no site ou aplicativo para Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Horário: 00h, meia noite (horário de Brasília)

Local: Staples Center, cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes para o jogo?

Depois de tropeçar diante do seu rival de Los Angeles, os Clippers, o Lakers voltam para as quadras nesta terça-feira buscando a redenção diante dos seus torcedores. Em oitavo lugar na Conferência Oeste, o elenco que tem LeBron James contabiliza até o momento 12 vitórias e 12 derrotas também, ou seja, precisa melhorar se quiser avançar de maneira direta aos playoffs da NBA.

Enquanto isso, o Boston Celtics faz um bom início de temporada regular este ano, ocupando o sexto lugar na Conferência Leste tendo 13 vitórias e 11 jogos perdidos, isto é, aparece como um dos favoritos no torneio para avançar até a fase eliminatória. Agora, espera levar o resultado para casa diante de um grande adversário.

Jogos da NBA nesta terça-feira

Apenas três jogos acontecem nesta terça-feira, começando no períaodo da noite até a madrugada. Entretanto, somente um deles vai ter transmissão para o torcedor assistir.

A temporada regular segue até 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de basquete com as equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar nos playoffs.

Confira todos os jogos da NBA para assistir nesta terça-feira.

Dallas Mavericks x Brooklyn Nets – 21h30 (SporTV 3 e Youtube)

New York Knicks x San Antonio Spurs – 22h30

Boston Celtics x Los Angeles Lakers – 00h

Veja a lista dos maiores campeões da NBA