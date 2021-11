Assistir jogo do Warriors x 76ers: canal e horário da NBA hoje (25/11)

O confronto entre Golden State Warriors e Philadelphia 76ers promete esquentar a quadra do Chase Center na madrugada de quarta para quinta-feira, 25/11, a partir da meia noite (00h no horário de Brasília) pela temporada regular da NBA. Você confere onde assistir ao jogo do Warriors hoje.

Onde assistir jogo do Warriors x 76ers:

O jogo entre Golden State Warriors e Philadelphia 76ers hoje terá transmissão do canal ESPN, na TV fechada, além do serviço de streaming NBA League Pass, disponível por assinatura no site oficial ou aplicativo.

Horário: 00h, meia noite (horário de Brasília)

Local: Chase Center, cidade de San Francisco, nos Estados Unidos

TV: ESPN

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes na NBA 2021?

Em primeiro lugar na Conferência Oeste com 15 vitórias e apenas 2 derrotas, para Grizzlies e Hornest, o Golden State Warriors chega como o grande favorito para os playoffs da temporada. O seu desempenho em quadra conta com a participação especial de Stephen Curry, cotado para ganhar o prêmio MVP (de mais valioso) na temporada da NBA.

Enquanto isso, o Philadelphia não vem muito bem no lado Leste da NBA. Isso porque neste começo de temporada regular, venceu 10 jogos e perdeu os outros 8 que disputou. Porém, buscando a redenção, o elenco espera contar com a sorte e os seus melhores jogadores para entrar em quadra e vencer os favoritos.

Tabela de jogos da NBA 2021/22

Nesta quarta-feira, treze jogos na temporada regular acontecem. Entretanto, somente dois deles terão transmissão ao vivo na televisão para o torcedor acomapnhar, enquanto os outros só poderão ser assistidos online.

A temporada regular segue até 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de basquete com as equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar nos playoffs.

Confira todos os jogos da quarta-feira pela NBA.

Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers – 21h

Indiana Pacers x Los Angeles Lakers – 21h

Charlotte Hornets x Orlando Magic – 21h

Brooklyn Nets x Boston Celtics – 21h30

Chicago Bulls x Houston Rockets – 22h

Toronto Raptors x Memphis Grizzlies – 22h

Detroit Pistons x Milwaukee Bucks – 22h

Miami Heat x Minnesota Timberwolves – 22h

Washignton Wizards x New Orleans Pelicans – 22h

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder – 22h

Atlanta Hawks x San Antonio Spurs – 22h30

Philadelphia 76ers x Golden State Warriors – 00h

Portland Trail Blazers x Sacramento Kings – 00h

