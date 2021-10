Atlanta Hawks x Pelicans: saiba onde assistir ao jogo da NBA hoje (27/10)

Pela temporada regular 2021/22, Atlanta Hawks x New Orleans Pelicans entram em quadra nesta quarta-feira, 27/10, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Smoothie King Center, em New Orleans, pela NBA. Saiba onde assistir ao vivo e online o jogo.

Saiba onde assistir aos jogos da temporada regular na NBA 2021/22

Atlanta Hawks x New Orleans Pelicans: onde assistir ao vivo?

A partida entre Atlanta Hawks e New Orleans Pelicans terá transmissão ao vivo do canal ESPN 2, na TV fechada, disponível apenas em operadoras por assinatura, além do serviço de streaming NBA League Pass.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Smoothie King Center, cidade de New Orleans, nos Estados Unidos

TV: ESPN 2

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O time do Atlanta Hawks disputou três jogos e, mostrando que veio para brigar pelo título da temporada, venceu até o momento dois confrontos tanto em casa quanto fora. Por isso, ganhando o duelo desta quarta, acumula a segunda vitória seguida na temporada regular da NBA na Conferência Leste.

Enquanto isso, o New Orleans Pelicans não vem tão bem quanto o seu adversário na competição. O elenco ganhou o seu primeiro jogo na última segunda contra o Minnesota e, dessa maneira, deve colocar os seus melhores atletas em quadra para ganhar mais uma.

Jogos desta quarta-feira na temporada regular da NBA

Dez confrontos acontecem nesta quarta pela temporada regular da NBA em 2021/22. Entretanto, somente dois contarão com transmissão ao vivo na televisão para você acompanhar aos lances.

Charlotte Hornets x Orlando Magic – 20h

Washington Wizards x Boston Celtics – 20h30

Miami Heat x Brooklyn Nets – 20h30

Indiana Pacers x Toronto Raptors – 20h30

Atlanta Hawks x New Orleans Pelicans – 20h30 (ESPN 2)

Minnesota Timberwolves x Milwaukee Bucks – 21h

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder – 21h

Sacramento Kings x Phoenix Suns – 23h

Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers – 23h (ESPN 2)

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Clippers – 23h30

