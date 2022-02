Blazers x Warriors: onde assistir DE GRAÇA a NBA hoje e horário – 24/02

Portland Trail Blazers x Golden State Warriors entram em quadra na madrugada de quinta para sexta-feira, 25/02, pela temporada regular da NBA no Moda Center, em Portland, a partir da meia noite (Horário de Brasília), pela Conferência Oeste. Onde assistir ao jogo da NBA hoje o torcedor confere a seguir.

Onde assistir Portland Trail Blazers x Golden State Warriors

O jogo do Portland Trail Blazers e Golden State Warriors hoje vai passar nos canais BAND e SporTV 2, no Youtube da TNT Sports e no streaming NBA League Pass (Serviço de Streaming) a partir da meia noite no horário de Brasília.

O canal do TNT Sports no Youtube vai transmitir de graça a partida desta quinta.

Já a plataforma está disponível no site (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta acessar o portal, escolher qual pacote entre R$189 até R$419 atende as necessidades e assistir ao vivo a NBA onde e como quiser.

PORTLAND TRAIL BLAZERS

O elenco do Portland contabiliza quatro vitórias seguidas nas últimas semanas e, por isso, pela Conferência Oeste, também vai buscar a sua quinta e, quem sabe assim, subir na classificação. Neste momento, aparece em décimo lugar com 25 vitórias e 34 derrotas.

GOLDEN STATE WARRIORS

Enquanto isso, os Warriors permanecem em segundo lugar pelo lado Oeste com 42 vitórias e 17 derrotas, ou seja, são os favoritos sob a dominância de Stephen Curry para chegar aos playoffs da NBA e, então, lutar pelo título mais uma vez.

Jogos da NBA hoje

Com o retorno da temporada regular na NBA, sete jogos vão acontecer nesta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, com transmissão ao vivo entre as duas Conferências. Saiba quais quais são eles e onde assistir aos jogos da NBA.

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons – 21h

Brooklyn Nets x Boston Celtics – 21h30

Atlanta Hawks x Chicago Bulls – 22h

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves – 22h

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder – 22h

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers – 00h

Denver Nuggets x Sacramento Kings – 00h

