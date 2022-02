Brooklyn Nets x Boston Celtics: horário e onde assistir NBA – 08/02/2022

A tabela da Conferência Leste pode virar de cabeça para baixo após o confronto entre Brooklyn Nets x Boston Celtics nesta terça-feira, 08/02, na Barclays Center, em Nova York, a partir das 21h30 (horário de Brasília), pela temporada regular da NBA 2021/22. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir.

Onde assistir Brooklyn Nets x Boston Celtics

É possível acompanhar a partida entre Nets e Celtics nesta terça-feira na temporada regular da NBA apenas no NBA League Pass (Serviço de streaming da NBA), a partir das nove e meia da noite (Horário de Brasília) para todo os internautas do Brasil e ao redor do mundo e maneira online.

A plataforma está disponível no site oficial da liga norte-americana (www.watch.nba.com) em diferentes planos e valores. Para ter acesso ao conteúdo, basta acessar o portal, escolher qual pacote entre os valores de R$189 até R$419 atende as necessidades do torcedor e assistir ao vivo a NBA por onde e como quiser.

BROOKLYN NETS

Depois de perder para o Denver Nuggets no último domingo, o Brooklyn Nets acumula neste momento oito jogos perdidos de maneira seguida pela temporada regular. Agora, o elenco de Nova York tem a oportunidade de dar a voltar por cima e mandar a má sorte para longe. Na Conferência Leste, aparece em sétimo lugar com 29 vitórias e 24 derrotas.

BOSTON CELTICS

O elenco do Boston saiu vitorioso no duelo diante do Orlando Magic também no domingo, pela temporada regular jogando fora de casa. Agora, o time verde e multicampeão encontra outro duelo complicado nesta terça-feira e, novamente longe de sua cidade, precisa tomar cuidado com os jogadores do adversário. Por fim, aparece em oitavo lugar com 30 vitórias e 25 derrotas.

Jogos da NBA hoje

Com dez jogos da temporada regular na NBA acontecendo nesta terça-feira, nenhum deles tem transmissão para o torcedor. Dessa maneira, saiba quais são eles a seguir.

Phoenix Suns x Philadelphia 76ers – 21h

Indiana Pacers x Atlanta Hawks – 21h30

Boston Celtics x Brooklyn Nets – 21h30

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies – 22h

Houston Rockets x New Orleans Pelicans – 22h

Detroit Pistons x Dallas Mavericks – 22h30

New York Knicks x Denver Nuggets – 23h

Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers – 00h

Orlando Magic x Portland Trail Blazers – 00h

Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings – 00h

