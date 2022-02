Brooklyn Nets x Boston Celtics: onde assistir e horário da NBA hoje – 24/02

Brooklyn Nets x Boston Celtics se enfrentam nesta quinta-feira, 24/02, pela temporada regular da NBA jogando no Barclays Center, em Nova York, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela Conferência Leste. Onde assistir ao jogo da NBA hoje o torcedor confere a seguir.

Onde assistir Brooklyn Nets x Boston Celtics

O jogo entre Brooklyn Nets e Boston Celtics hoje vai passar no canal SporTV 2, no Youtube da TNT Sports e no streaming NBA League Pass (Serviço de Streaming) a partir das 21h30 no horário de Brasília.

O canal do TNT Sports no Youtube vai transmitir de graça a partida desta quinta-feira.

Já a plataforma está disponível no site da liga (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta acessar o portal, escolher qual pacote entre R$189 até R$419 atende as necessidades e assistir ao vivo a NBA onde e como quiser.

BROOKLYN NETS

Depois de começar a temporada regular da NBA de maneira perfeita, o Brooklyn Nets perdeu a mão e caiu no rendimento. Agora, ocupando a oitava posição na Conferência Leste, tem 31 vitórias e 28 derrotas, ou seja, tem a sua classificação aos playoffs ameaçada neste momento.

BOSTON CELTICS

Enquanto isso, o time do Boston vem em sexto lugar com 34 vitórias e 26 jogos perdidos também pelo lado Leste. O grupo verde também precisa melhorar o seu desempenho se quiser terminar a temporada regular entre os primeiros colocados e, só então, se garantir na fase eliminatória da NBA.

Jogos da NBA hoje

Com o retorno da temporada regular na NBA, sete jogos vão acontecer nesta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, com transmissão ao vivo entre as duas Conferências. Saiba quais quais são eles e onde assistir aos jogos da NBA.

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons – 21h

Brooklyn Nets x Boston Celtics – 21h30

Atlanta Hawks x Chicago Bulls – 22h

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves – 22h

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder – 22h

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers – 00h

Denver Nuggets x Sacramento Kings – 00h

Saiba quem são os maiores campeões da NBA na história