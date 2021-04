Brooklyn Nets x Knicks: como assistir e horário da NBA hoje [5-4]

No duelo de Nova Yorque, Brooklyn Nets e New York Knicks entram em quadra nesta segunda-feira (5), a partir das 20h (horário de Brasília), no Barclays Center, pela temporada 2020/2021 da NBA. Com derrota na última rodada, os Nets buscam a recuperação na liga, de olho na liderança da Conferência Leste. Por outro lado, os Knicks venceram no último jogo e estão em sétimo lugar na conferência. Então, saiba como assistir ao vivo o jogo.

Brooklyn Nets e New York Knicks: como assistir ao vivo?

O jogo entre Brooklyn Nets e New York Knicks não possui transmissão na TV. Entretanto, você pode assinar o serviço da NBA, chamado de NBA Pass, em site oficial (watch.nba.com) e assinar de acordo com os valores disponíveis.

Onde e quando será o jogo?

O Barclays Center, em Nova Yorque, recebe o confronto entre Nets e Knicks hoje, 5 de abril, mas a partir das 20h (horário de Brasília).

A equipe do Brooklyn Nets busca a vitória para se recuperar na temporada 2020/2021 da NBA. Após perder para o Chicaco Bulls, por 115 a 107, a franquia viu a liderança ficar mais distante. Com uma campanha de 34 vitórias e 16 derrotas, o clube está em segundo lugar na Conferência Leste.

Por outro lado, os Knicks conseguiram vencer os Pistons por 125 a 81, e se recuperaram na competição após sequência de resultados negativos. No triunfo, a equipe contou com ótimo jogo de Julius Randle, que anotou 29 pontos e distribui três assistências.

Jogos deste domingo na NBA

Além do confronto entre Brooklyn Nets e New York Knicks, mais seis jogos estão programados para esta segunda-feira, 5 de abril, válido pela temporada 2020/2021 da NBA. Confira aqui quais são os jogos de hoje:

Timberwolves x Kings – 20h

Thunder x Pistons – 20h

Raptors x Wizards – 20h

Spurs x Cavaliers – 20h

Mavericks x Jazz – 20h

Nets x Knicks – 20h

Rockets x Suns – 21h

