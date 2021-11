Brooklyn Nets x Phoenix Suns: onde assistir jogo da NBA hoje – 27/11

A temperatura vai esquentar na noite deste sábado, 27/11, às 21h30 (horário de Brasília), pelo confronto entre Brooklyn Nets x Phoenix Suns na temporada regular da NBA, com duas equipes favoritas no Barclays Center, em Nova York. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Nets x Suns:

O jogo entre Brooklyn Nets e Phoenix Suns hoje terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma de streaming NBA League Pass, disponível no site ou aplicativo.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Barclays Center, cidade de Nova York, nos Estados Unidos

TV: ESPN

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes na NBA?

Em primeiro lugar na Conferência Leste, o time do Brooklyn Nets faz um início de temporada regular espetacular, digno de deixar os torcedores orgulhosos. Até o momento, contabiliza 14 vitórias e somente 5 derrotas, ou seja, perdeu apenas para os Bucks, Hornets, Miami Heat, Bulls e Warriors. Buscando manter o alto desempenho, espera vencer o confronto.

Enquanto isso, o Phoenix Suns, atual vice-campeão da NBA, vem mostrando também um desempenho superior, assim como na temporada passada onde ficou no quase com o título da liga. Contabilizando 16 triunfos e somente 3 jogos perdidos, o elenco promete colocar os seus melhores atletas em quadra para trazer os pontos para casa neste sábado.

Tabela de jogos da NBA 2021/22

Oito confrontos pela temporada regular serão realizados neste sábado, 27 de novembro, no período da noite até a madrugada. Entretanto, somente dois terão transmissão ao vivo na televisão para acompanhar.

A temporada regular segue até 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de basquete com as equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar nos playoffs.

Veja todos os jogos deste sábado na NBA.

Minnesota Timberwolves x Philadelphia 76ers – 20h

New York Knicks x Atlanta Hawks – 20h30

Phoenix Suns x Brooklyn Nets – 21h30 (ESPN)

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers – 22h

Miami Heat x Chicago Bulls – 22h

Charlotte Hornets x Houston Rockets – 22h

Washington Wizards x Dallas Mavericks – 22h30

New Orleans Pelicans x Utah Jazz – 23h (SporTV 2)

Veja a lista dos maiores campeões da NBA