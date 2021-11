Bucks x Knicks: saiba onde assistir ao jogo da NBA hoje ao vivo (05/11)

O confronto entre Milwaukee Bucks x New York Knicks promete muita disputa pela temporada regular no Fiserv Forum a partir das 20h30 (horário de Brasília), na NBA 2021/22. Prepare a sua pipoca e saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir ao jogo do Bucks x Knicks hoje?

O confronto entre Milwaukee Bucks e New York Knicks terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada, disponível para o Brasil através de operadores por assinatura, além do serviço de streaming NBA League Pass.

Data: 05/11/2021

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Fiserv Forum, cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos

TV: ESPN

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Principais informações sobre as equipes

Atual campeão da NBA, o Milwaukee Bucks venceu quatro jogos na temporada regular enquanto perdeu os outros quatro diante do Miami Heat, Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs e Utah Jazz. Nesta sexta-feira, o elenco entra em quadra com todo o gás necessário para conquistar a segunda vitória seguida.

Do outro lado, os Knicks buscam fazer história mais uma vez.O elenco tem cinco vitórias e três derrotas no momento, sendo derrotado por Orlando Magic, Pacers e Raptors. Agora, busca a recuperação depois de perder duas seguidas e por fim retomar o seu bom desempenho para alcançar a parte de cima da Conferência Leste.

Jogos de sexta-feira na NBA

Oito confrontos serão realizados nesta sexta-feira pela temporada regular da NBA 2021/22. Cada vitória é muito importante para o elenco já que os seis primeiros colocados avançam de forma direta aos playoffs, enquanto o sétimo, oitavao, nono e décimo disptuarão o torneio Play-In, criado em 2020 pela liga para não prejudicar as equipes após a pandemia.

Confira todos os jogos desta sexta-feira.

Brooklyn Nets x Detroit Pistons – 20h

San Antonio Spurs x Orlando Magic – 20h

Memphis Grizzlies x Washington Wizards – 20h

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors – 20h30

Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves – 21h

New Orleans Pelicans x Golden State Warriors – 23h (ESPN)

Indiana Pacers x Portland Trail Blazers – 23h

Charlotte Hornets x Sacramento Kings – 23h

