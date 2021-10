Bucks x Spurs: onde assistir ao jogo da NBA ao vivo hoje – 23/10

Milwaukee Bucks x San Antonio Spurs se enfrentam em quadra neste sábado, 23/10, a partir das 21h30 (horário de Brasília), na AT&T Center, em San Antonio, pela temporada regular da NBA 2021/22. Saiba onde assistir ao jogo ao vivo e online.

Milwaukee Bucks x San Antonio Spurs: onde assistir hoje?

O confronto entre Milwaukee Bucks e San Antonio Spurs não tem transmissão ao vivo pela televisão, sendo o NBA League Pass, plataforma de streaming por assinatura, a única maneira de acompanhar a partida na rodada desta quinta-feira.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: AT&T Center, cidade de San Antonio, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O time do Milwaukee Bucks, atual campeão da NBA, entra em quadra neste sábado depois de vencer o seu confronto de estreia contra o Brooklyn Nets mas, na última quinta, foi derrotado pelo Miami Heat. Dessa maneira, o elenco espera reverter a situação em seu favor hoje com a vitória.

Enquanto isso, o time do San Antonio Spurs espera começar uma nova temporada com o pé direito depois de não conseguir chegar até mesmo nos playoffs do ano passado. Agora, depois de vencer o Orlando Magic e ser derrotado pelo Denver Nuggets, espera contar com a vitória.

Jogos deste sábado na NBA

Oito confrontos serão realizados neste sábado pela temporada regular em 2021/22. Entretanto, somente um contará com transmissão ao vivo na televisão para você acompanhar os lances.

Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers – 19h

Chicago Bulls x Indiana Pacers – 20h

Dallas Mavericks x Toronto Raptors – 20h (ESPN)

Detroit Pistons x Chicago Bulls – 21h

New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves – 21h

Milwaukee Bucks x San Antonio Spurs – 21h30

Phoenix Suns x Portland Trail Blazers – 23h

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers – 23h30

