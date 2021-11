Cavaliers x Warriors: onde assistir jogo da NBA ao vivo e online (18/11)

Pela temporada regular da NBA nesta quinta-feira (18/11), as equipes de Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors se enfrentam em Rocket Mortgage FieldHouse, na cidade de Cleveland, a partir de 21h30 (horário de Brasília). Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo do Warriors hoje e online.

Onde assistir o jogo do Cavaliers x Warriors:

O jogo entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors hoje terá transmissão somente no serviço de streaming NBA League Pass, disponível por assinatura no site oficial ou aplicativo a partir das nove e meia da noite (horário de Brasília).

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Rocket Mortgage FieldHouse, cidade de Cleveland, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes na temporada da NBA?

Pela Conferência Leste, o elenco do Cleveland Cavaliers venceu neste início de temporada regular 9 confrontos e perdeu somente 7, ou seja, precisa se recuperar se quiser retomar o bom desempenho na competição em busca dos playoffs, a fase eliminatória da NBA.

Enquanto isso, os Warriors entram em quadra nesta quinta-feira depois de vitória arrematadora contra o Brooklyn Nets, um dos favoritos este ano. Sob o comando de Stephen Curry, o elenco da Conferência Oeste ocupa a primeira posição com 12 vitórias e somente 2 jogos perdidos, para o Memphis Grizzlies e Hornets.

Tabela de jogos da NBA 2021/22

Seis jogos da temporada regular da NBA serão realizados. Entretanto, apenas um deles terá transmissão ao vivo na televisão, enquanto os outros só podem ser assistidos via online.

A temporada regular segue até 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de basquete com as equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar nos playoffs.

Confira todos os jogos da quinta-feira pela temporada 2021/22 da NBA.

Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors – 21h30

Washington Wizards x Miami Heat – 21h30

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies – 22h

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves – 22h

Phialdelphia 76ers x Denver Nuggets – 23h

Toronto Raptors x Utah Jazz – 23h

Veja a lista dos maiores campeões da NBA