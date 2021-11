Chicago Bulls x Brooklyn Nets: onde assistir ao jogo da NBA hoje (08/11)

O confronto entre Chicago Bulls e Brooklyn Nets nesta segunda-feira, 08/11, promete muita qualidade em quadra pela Conferência Leste no United Center em Chicago a partir das 22h (horário de Brasília) em partida válida pela temporada regular da NBA 2021/22. Saiba onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Bulls x Nets hoje na NBA?

A partida entre Chicago Bulls e Brooklyn Nets terá transmissão ao vivo do canal SporTV 2, na TV fechada, disponível somente em operadores por assinatura, além do serviço de streaming NBA League Pass, que também disponibiliza o sinal por aplicativo ou site oficial.

Data: 08 de novembro de 2021

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: United Center, cidade de Chicago, nos Estados Unidos

TV: SporTV 2

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes para o jogo de hoje?

O time do Chicago Bulls começou bem a temporada regular da NBA este ano. Entre nove confrontos disputados, venceu seis jogos e com isso aparece na parte de cima da classificação da Conferência Leste. Por isso, deve entrar em quadra nesta segunda com os seus melhores jogadores para garantir o ponto em seu favor.

Enquanto isso, o Brooklyn Nets também aparece na parte de cima da Conferência Leste com sete vitórias e apenas três derrotas para os Bucks, Hornets e o Miami Heat. Se quiser permanecer com o favoritismo esse ano e ir longe nos playoffs, deve manter o equilíbrio e desempenho em quadras.

Jogos de segunda-feira pela temporada regular da NBA

Oito jogos da temporada regular serão realizados neste sábado pela NBA 2021/22 entre as duas Conferências.

Cada vitória é muito importante para o elenco já que os seis primeiros colocados avançam de forma direta aos playoffs, enquanto o sétimo, oitavao, nono e décimo disptuarão o torneio Play-In, criado em 2020 pela liga para não prejudicar equipes após a pandemia.

Confira todos os jogos desta segunda.

New York Knicks x Philadelphia 76ers – 21h

Brooklyn Nets x Chicago Bulls – 22h (SporTV 2)

Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies – 22h

New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks – 22h30

Miami Heat x Denver Nuggets – 23h

Atlanta Hawks x Golden State Warriors – 00h

Phoenix Suns x Sacramento Kings – 00h

Charlotte Hornets x Los Angeles Lakers – 00h30

