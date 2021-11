Chicago Bulls x Miami Heat: onde assistir ao vivo NBA hoje – 27/11

Neste sábado, 27/11, o confronto direto pela Conferência Leste promete pegar fogo entre as equipes de Chicago Bulls x Miami Heat, a partir das 22h (horário de Brasília), na temporada regular da NBA no United Center. Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Bulls x Heat:

O jogo entre Chicago Bulls e Miami Heat hoje terá transmissão somente da plataforma de streaming NBA League Pass, disponível por assinatura no site oficial da liga também pelo aplicativo.

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: United Center, cidade de Chicago, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes na NBA?

Em segundo lugar da Conferência Leste, o Chicago Bulls precisa da vitória no confronto deste sábado se quiser se manter na posição e, carimbar assim, o favoritismo aos playoffs. Com 13 vitórias e 7 derrotas, o time espera contar com a força de sua torcida em casa para dar gás aos atletas em quadra.

Enquanto isso, o Miami Heat também promete um show em quadra hoje pelo confronto direto do lado Leste. Contabilizando 12 vitórias e 7 tropeços, o time da Florida tem que fazer bonito se quiser tomar a posição de seu oponente, enquanto aparece em terceiro lugar.

Tabela de jogos da NBA 2021/22

Oito confrontos pela temporada regular serão realizados neste sábado, 27 de novembro, no período da noite até a madrugada. Entretanto, somente dois terão transmissão ao vivo na televisão para acompanhar.

A temporada regular segue até 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de basquete com as equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar nos playoffs.

Veja todos os jogos deste sábado na NBA.

Minnesota Timberwolves x Philadelphia 76ers – 20h

New York Knicks x Atlanta Hawks – 20h30

Phoenix Suns x Brooklyn Nets – 21h30 (ESPN)

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers – 22h

Miami Heat x Chicago Bulls – 22h

Charlotte Hornets x Houston Rockets – 22h

Washington Wizards x Dallas Mavericks – 22h30

New Orleans Pelicans x Utah Jazz – 23h (SporTV 2)

