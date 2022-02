Chicago Bulls x Phoenix Suns: em qual canal assistir a NBA hoje – 07/02

Equipes se enfrentam pela temporada regular nesta segunda-feira no United Center

A temporada regular reúne os líderes de cada uma das Conferências na NBA, as equipes de Chicago Bulls x Phoenix Suns, para se enfrentarem no United Center, em Illinois, nesta segunda-feira (07/02), com início às 22h (Horário de Brasília), valendo a vitória e o aumento da vantagem. Confira onde assistir ao jogo da NBA hoje ao vivo.

Onde assistir Chicago Bulls x Phoenix Suns

A temporada regular da NBA nesta segunda-feira pode ser acompanhada pelo canal SporTV 2 (na TV fechada por assinatura), e pelo NBA League Pass (Serviço de streaming da NBA), a partir das dez horas da noite para todo o Brasil.

A plataforma pode ser assinada através do portal (www.watch.nba.com) por diferentes planos e valores. Basta acessar o site, escolher qual o pacote entre R$189 até R$419 e assistir ao vivo a NBA por onde e como gostar.

Depois de superar o Indiana Pacers na última sexta-feira, o elenco do Chicago Bulls volta a jogar nesta segunda-feira buscando a segunda vitória consecutiva pela temporada regular da NBA. Em primeiro lugar na Conferência Leste, o elenco de Chicago tem 33 vitórias e 19 derrotas.

Enquanto isso, o Phoenix Suns também ocupa a liderança da Conferência Oeste, contabilizando 42 vitórias e somente 10 derrotas, cotados como um dos favoritos aos playoffs da temporada na NBA. Depois de tropeçar, o elenco venceu os Wizards ontem pelo placar de 95 a 80.

Jogos da NBA hoje

Apenas cinco jogos da temporada regular da NBA acontecem nesta segunda. Com apenas uma transmissões ao vivo, confira a seguir quais são os confrontos de hoje.

Toronto Raptors x Charlotte Hornets – 21h

Miami Heat x Washington Wizards – 21h

Phoenix Suns x Chicago Bulls – 22h (SporTV 2)

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors – 22h

New York Knicks x Utah Jazz – 23h

