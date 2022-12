Chicago Bulls x Rockets hoje: onde assistir jogo da NBA hoje - 26/12/2022

Nesta segunda-feira, 26 de dezembro, as equipes de Chicago Bulls e Houston Rockets disputam a temporada regular da NBA. Na Arena United Center, o duelo entre Bulls x Rockets hoje começa às 22h (Horário de Brasília) nos Estados Unidos. Todas as informações do jogo da NBA estão disponíveis no texto a seguir.

Bulls x Rockets: como assistir jogo da NBA hoje

O jogo do Bulls x Rockets hoje vai passar na NBA League Pass, às 22h (Horário de Brasília).

Sem transmissão entre os canais de televisão, a única maneira de assistir ao jogo da NBA hoje vai ser na plataforma de streaming da NBA.

Dá para assinar o serviço de streaming no site oficial (www.nba.com) como pelo aplicativo. Consulte a sua operadora para tornar-se membro da plataforma.

Horário do jogo: 22h (Horário de Brasília)

Arena: United Center, em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos

Canal de TV: Sem transmissão

Livestream: NBA League Pass

Chicago Bulls e Houston Rockets na temporada da NBA

Uma das franquias de maior sucesso da NBA, o Chicago Bulls entra em quadra nesta segunda-feira para brigar pela quarta vitória consecutiva na temporada regular. Décimo primeiro colocado na Conferência Leste, o elenco dos Bulls contabiliza 14 triunfos e 18 derrotas, vindo de vitória em cima do Knicks por 117-118.

Do outro lado, o Houston Rockets tenta retomar o caminho das vitórias na temporada regular da NBA. A última vez que garantiu o ponto foi em 13 de dezembro, contra o Phoenix Suns em casa. Pela Conferência Oeste, o time do Texas é o último da tabela com 9 vitórias e 23 derrotas, longe da zona de classificação aos playoffs.

Quantos títulos o Chicago Bulls tem na NBA?

O Chicago Bulls coleciona 6 títulos da NBA, a liga profissional de basquete nos Estados Unidos.

Com a presença de Michael Jordan, considerado o maior e melhor jogador de todos os tempos, o elenco levantou a taça nos anos de 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998. Sob as cores branco e vermelho, o elenco de Chicago é considerado um dos mais vitoriosos do basquete e não apenas por abrir a lenda do esporte.

Porém, na atualidade, o Bulls não consegue manter o alto nível dentro das quadras. Na temporada passada terminou em sexto lugar na Conferência Leste, derrotado pelo Milwaukee Bucks na primeira rodada dos playoffs.

Michael Jordan, o ilusionista 🐐pic.twitter.com/xgIS4trCQh — Links da NBA 🏀 (@nbalinksbrasil) December 24, 2022

Agenda de jogos da NBA hoje

Além do jogo entre Bulls x Rockets hoje, a temporada regular da NBA também apresenta outros seis confrontos nesta segunda-feira, 26 de dezembro.

Todos os confrontos são transmitidos na NBA League Pass, plataforma disponível somente para assinantes.

Detroit Pistons x Los Angeles Clippers - 21h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets - 21h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Miami Heat x Minnesota Timberwolves - 21h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

New Orleans Pelicans x Indiana Pacers - 22h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

San Antonio Spurs x Utah Jazz - 22h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Portland Trail Blazers x Charlotte Hornets - 00h (horário de Brasília)

Onde assistir: BAND, SporTV 2, TNT, Youtube da TNT e Twitch do Gaulês

