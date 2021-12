Clippers x Nuggets: onde assistir e horário da NBA ao vivo hoje – 26/12

Equipes da Conferência Oeste se enfrentam pela temporada regular neste domingo no Staples Center

Fechando a rodada neste domingo, 26/12, as equipes de Los Angeles Clippers x Denver Nuggets se enfrentam a partir das 23h (horário de Brasília), no Staples Center, pela temporada regular da NBA. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Clippers x Nuggets:

O canal BAND, na TV aberta, e o serviço de streaming NBA League Pass, vão transmitir a partida da temporada regular da NBA na noite deste domingo ao vivo.

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Staples Center, cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos

TV: BAND

LiveStream: Youtube da TNT Sports e NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Depois de vencer o Sacramento Kings na última quinta-feira, o Los Angeles Clippers volta para a quadra neste domingo buscando a sua segunda vitória seguida. Pela Conferência Oeste, aparece em quinta posição com 17 vitórias e 15 derrotas, isto é, pode aumentar a sua vantagem na tabela.

Enquanto isso, o Denver Nuggets aparece duas rodadas sem vencer uma partida, precisando urgentemente do resultado em seu favor hoje para conseguir subir na classificação em busca da vaga até os playoffs de maneira direta. No lado Oeste, aparece em oitavo lugar com 15 vitórias e 16 derrotas.

Jogos da NBA hoje

Seguindo a temporada regular, a NBA traz oito jogos neste sábado, começando no período da tarde e seguindo até a madrugada com transmissões ao vivo para o torcedor acompanhar todos os lances das partidas.

A temporada regular vai até o dia 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar aos playoffs.

Confira todos os confrontos da NBA hoje ao vivo.

Orlando Magic x Miami Heat – 17h30

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers – 20h

Philadelphia 76ers x Washington Wizards – 20h

Memphis Grizzlies x Sacramento Kings – 20h

New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder – 21h

Detroit Pistons x San Antonio Spurs – 21h

Indiana Pacers x Chicago Bulls – 22h

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets – 23h

