Finais da NBA 2022: tabela de jogos e onde assistir Celtics x Warriors

As finais da NBA 2022 já estão definidas. De um lado, o campeão da Conferência Oeste, Golden State Warriors, favorito na temporada e seis vezes vencedor da liga. Do outro, o Boston Celtics, campeão da Conferência Leste que está de volta para disputar uma final após 12 anos na fila de espera. Para não perder nenhum lance das finais, confira a tabela completa dos jogos, onde assistir e como funciona.

Qual é o confronto das finais da NBA em 2022?

As equipes de Golden State Warriors e Boston Celtics disputam a final da NBA em 2021/22. O reencontro em decisão da liga acontece depois de 58 anos, quando se enfrentaram em 1964, com vitória do Boston.

O Golden State fez uma temporada regular impecável sob o comando de Stephen Curry. Em terceiro lugar na Conferência Oeste, o clube da Califórnia garantiu 53 vitórias e 29 derrotas. Na primeira rodada dos playoffs, venceu o Denver Nuggets por 4 x 1, depois o Memphis Grizzlies na semifinal em 4 x 2. Na final da Conferência, confirmou o favoritismo e superou o Dallas Mavericks também por 4 x 1.

Já pela Conferência Leste, o Boston Celtics surpreendeu até os seus próprios torcedores. Na temporada regular, o elenco demorou para pegar o ritmo dentro de quadra, até se garantir em segundo lugar com 51 vitórias e 31 derrotas. Na primeira rodada dos playoffs venceu o Brooklyn Nets por 4 x 0 e depois o Milwaukee Bucks nas semifinais pelo placar de 4 x 3.

Na final do lado Leste, o grupo de Boston fez bonito em belíssima campanha de Jayson Tatum, vencendo o Miami Heat por 4 x 3, pronto para buscar o anel de campeão em 2022.

Tabela de jogos das finais da NBA 2022

Nada mais digno para coroar uma temporada exemplar na NBA do que um confronto entre grandes equipes nas finais. Com 17 títulos, o Boston Celtics é o maior campeão da liga (ao lado do Lakers), enquanto os Warriors contabilizam 6 taças (ao lado do Chicago Bulls), pronto para conquistar o segundo lugar no ranking.

Após a temporada regular, as dezesseis equipes disputam os playoffs da NBA na primeira rodada, depois a semifinal e por fim as finais da Conferência Oeste e Leste. O vencedor de cada lado se classifica para a busca pelo anel na temporada.

Nas finais da NBA, o time que vencer primeiro quatro jogos leva o troféu para casa. O time de melhor campanha na temporada regular tem a vantagem de jogar os dois primeiros jogos da série em casa, além de disputar o jogo sete, se for o caso, também em casa.

O calendário de transmissão ainda não foi definido. Confira a seguir a tabela de jogos das finais da NBA 2022.

JOGO 1 FINAIS DA NBA

Quinta-feira, 02/06 às 22h (horário de Brasília), no Chase Center, em San Francisco, na Califórnia

JOGO 2 FINAIS DA NBA

Domingo, 05/06 às 21h (horário de Brasília), no Chase Center, em San Francisco, na Califórnia

JOGO 3 FINAIS DA NBA

Quarta-feira, 08/06 às 22h (horário de Brasília), no TD Garden, em Boston, em Massachusetts

JOGO 4 FINAIS DA NBA

Sexta-feira, 10/06 às 22h (horário de Brasília), no TD Garden, em Boston, em Massachusetts

JOGO 5 FINAIS DA NBA

Segunda-feira, 13/06 às 22h (horário de Brasília), no Chase Center, em San Francisco, na Califórnia

JOGO 6 FINAIS DA NBA (Se necessário)

Quinta-feira, 16/06 às 22h (horário de Brasília), no TD Garden, em Boston, em Massachusetts

JOGO 7 FINAIS DA NBA (Se necessário)

Domingo, 19/06 às 21h (horário de Brasília), no Chase Center, em San Francisco, na Califórnia

Onde assistir as finais da NBA 2022?

As finais da NBA em 2022 serão transmitidas ao vivo através dos canais SporTV, BAND e ESPN, além do canal da TNT Sports no Youtube e o serviço de streaming NBA League Pass.

Pela TV aberta, o canal da BAND é o responsável por exibir os jogos da NBA sempre às quintas e aos domingos ao vivo para todo o Brasil. Basta sintonizar a emissora e curtir os melhores lances.

Já na TV por assinatura, os canais do SporTV e ESPN dividem os direitos de exibição na temporada. Portanto, é importante ficar atento para a divisão dos jogos no calendário.

Para acompanhar de graça, o canal da TNT Sports no Youtube é o responsável por passar aos torcedores o jogo, enquanto o serviço de streaming NBA League Pass está disponível somente por assinatura no valor de R$189 até R$419 pelo site (www.watch.nba.com).

Quem são os maiores campeões da NBA?

Boston Celtics e Los Angeles Lakers são os maiores campeões da NBA com 17 títulos cada. O elenco da Califórnia se igualou ao time verde em 2020 ao ganhar do Miami Heat na final da liga.

As conquistas do Celtics aconteceram em 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986 e 2008.

Já os Lakers garantiram os anéis de campeão em 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 e 2020.

Boston Celtics – 17

Los Angeles Lakers – 17

Golden State Warriors – 6

Chicago Bulls – 6

San Antonio Spurs – 5

Philadelphia 76ers – 3

Detroit Pistons – 3

Miami Heat – 3

Milwaukee Bucks – 2

New York Knicks – 2

Houston Rockets – 2

Washington Wizards – 1

Oklahomea City Thunder – 1

Atlanta Hawks – 1

Cleveland Cavaliers -1

Portland Trail Blazers – 1

Dallas Mavericks – 1

Sacramento Kings – 1

Baltimore Bullets – 1

Toronto Raptors – 1