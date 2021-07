Final do Pré-Olímpico de basquete masculino: veja quem o Brasil joga

O Brasil está classificado para a grande final do Pré-Olímpico do basquete masculino em 2021. O time brasileiro venceu o México por 102 a 74 e agora enfrenta a Alemanha na decisão neste domingo (04), a partir das 14h30 (horário de Brasília) Quem vencer, garante a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, confira a data e horário.

Como funciona a fase do Pré-Olímpico?

O torneio, realizado pela FIBA, Federação Internacional de Basquetebol, traz seleções de basquete brigando por apenas uma vaga em cada chave na grande final. As equipes são divididas em grupos de três cada, onde os dois primeiros colocados avançam para a semifinal seguindo a regra do primeiro A contra o segundo do B e assim por diante.

Por fim, apenas o campeão da etapa pré-olímpica garante a classificação até os Jogos Olímpicos de Basquete em 2021 no Japão.

Quando é a final do Pré-Olímpico de basquete masculino?

A final do basquete masculino no Pré-Olímpico será realizada neste domingo, 04 de julho, com Brasil x Alemanha em quadra se enfrentando pela vaga única até os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão.

De um lado, a equipe brasileira venceu Tunísia e Croácia para alcançar as semifinais enquanto a fase classificatória do grupo B, terminando com 4 pontos. Já os alemães também terminaram em primeiro lugar do grupo A com 4 pontos ao vencer Rússia e México.

Confira o time de convocados no basquete masculino do Brasil

Armadores

Georginho – São Paulo

Marcelinho Huertas – Tenerife

Rafa Luz – BC Nevžis-Optibet

Yago – Flamengo

Alas/Armadores

Vitor Benite – Burgos

Alas

Alex Garcia – Bauru

Léo Meindl – Fuenlabrada

Alas/pivôs

Bruno Caboclo – Limoges

Lucas Dias – SESI Franca

Pivôs

Anderson Varejão – Cleveland Cavaliers

Lucas Mariano – São Paulo

Rafael Hettsheimeir – Flamengo

Onde assistir a final do Pré-Olímpico de basquete?

No Brasil, o canal SporTV 2 é o responsável por transmitir as partidas do pré-olímpico de basquete para os apaixonados ao esporte. No entanto, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura como Sky, Claro, Vivo e OI.

