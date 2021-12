Hawks x Hornets: horário e onde assistir ao jogo da NBA (05/12)

As equipes de Atlanta Hawks x Charlotte Hornets se enfrentam em quadra neste domingo, 05/12, a partir das 20h (horário de Brasília) pela temporada regular na Conferência Leste da NBA jogando na State Farm Arena. Confira como e onde assistir ao jogo de hoje ao vivo online e se vai passar na televisão.

Onde assistir jogo do Hawks x Hornets:

O jogo entre Atlanta Hawks e Charlotte Hornets hoje terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming NBA League Pass, disponível no site ou aplicativo para Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: State Farm Arena, cidade de Atlanta, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes na NBA?

Depois de perder para o Philadelphia 76ers na última sexta-feira, o elenco do Atlanta Hawks volta para as quadras em busca da redenção na Conferência Leste. Neste momento, está em décimo lugar com 12 vitórias e 11 derrotas, ou seja, tem que garantir o resultado positivo em seu favor hoje para que consiga subir e chegar aos playoffs de maneira direta.

Enquanto isso, o Charlotte Hornets mostrou um bom desempenho no início de temporada da NBA. Porém, até o momento, o elenco coleciona três derrotas seguidas nos últimos jogos, ou seja, precisa provar que consegue resultados melhores e até mesmo para subir na Conferência Leste deste ano. Agora, está em sétimo lugar colecionando 13 triunfos e 11 derrotas.

Quais são os jogos da NBA neste domingo?

Pela temporada regular, quatro confrontos da NBA acontecem neste domingo, no período da tarde até a noite. Entretanto, somente um deles vai ter transmissão ao vivo para o torcedor acompanhar.

A temporada regular segue até 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de basquete com as equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar nos playoffs.

Confira todos os jogos da NBA para assistir neste domingo.

Utah Jazz x Cleveland Cavaliers – 17h30

Atlanta Hawks x Charlotte Hornets – 20h

Washington Wizards x Toronto Raptors – 20h

New Orleans Pelicas x Houston Rockets – 21h (Youtube)

