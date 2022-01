Hawks x Lakers hoje: onde assistir e horário do jogo da NBA – 30/01

Pela temporada regular da NBA, as equipes de Atlanta Hawks x Los Angeles Lakers se enfrentam neste domingo, 30/01, a partir das 15h (horário de Brasília), jogando na State Farm Arena. Com transmissão ao vivo, confira as informações e onde assistir ao jogo.

Onde assistir Atlanta Hawks x Los Angeles Lakers

O serviço de streaming NBA League Pass, disponível para assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir a partida da temporada regular da NBA neste domingo ao vivo.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: State Farm Arena, cidade de Atlanta, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com)

Colecionando seis vitórias seguidas na temporada regular da Conferência Leste, o time do Atlanta Hawks entra em quadra neste domingo pronto para conseguir a sétima da sequência. Na tabela, coleciona 23 triunfos e 25 derrotas, conseguindo subir cada posição até alcançar a parte de cima dos playoffs.

Enquanto isso, o Lakers vem de derrota para os Hornets ontem pela temporada regular. Mesmo tendo LeBron James e um elenco de estrelas em quadra, o time de Los Angeles tem problemas em quadra e, se quiser alcançar os playoffs de maneira direta, precisa melhorar o seu desempenho. Por fim, na Conferência Oeste, tem 24 vitórias e 26 derrotas em 9º lugar.

Jogos de hoje na NBA

Oito jogos vão acontecer neste domingo, 30 de janeiro, pela temporada regular da NBA. A primeira fase da competição vai até 10 de abril, com jogos tanto da Conferência Oeste como da Leste em quadra.

Confira quais são os jogos de hoje para assistir.

Atlanta Hawks x Los Angeles Lakers – 15h

Los Angeles Clippers x Charlotte Hornets – 15h

Portland Trail Blazers x Chicago Bulls – 17h30

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons – 20h

Dallas Mavericks x Orlando Magic – 21h

Denver Nuggets x Milwaukee Bucks – 21h

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves – 22h

San Antonio Spurs x Phoenix Suns – 22h (Youtube da TNT Sports)

