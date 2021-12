Horário e onde assistir ao jogo dos Knicks x Warriors na NBA – 14/12

As equipes de New York Knicks x Golden State Warriors se enfrentam nesta terça-feira, 14/12, em quadra a partir das 21h30 (horário de Brasília), pela temporada regular jogando no Madison Square Garden na NBA. Com transmissão, saiba onde assistir ao jogo de basquete hoje.

Onde assistir Knicks x Warriors:

O canal SporTV 2, na TV fechada por assinatura, e o Youtube do TNT Sports, vão transmitir a partida da temporada regular da NBA na noite desta terça-feira ao vivo.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Madison Square Garden, cidade de Nova York, nos Estados Unidos

TV: SporTV 2

LiveStream: Youtube da TNT Sports e NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Contabilizando três derrotas seguidas, a equipe dos Knicks voltam para as quadras nesta terça-feira buscando se recompor na temporada, isto é, precisando da vitória enquanto buscam alcançar a parte de cima da Conferência Leste rumo para os playoffs da NBA. Ao todo, em décimo segundo lugar, tem 12 vitórias e 15 derrotas.

Enquanto isso, o Warriors venceu o Indiana Pacers ontem e, por isso, vem para o confronto desta noite completamente confiante no resultado positivo. Pela Conferência Oeste, segue em segundo lugar com 22 triunfos em seu favor e 5 derrotas apenas, atrás apenas do Phoenix Suns, os atuais vice-campeões da NBA.

Jogos de hoje na NBA

Quatro confrontos da temporada regular da NBA acontecem nesta terça-feira, onde apenas um vai ter transmissão pela televisão aos torcedores.

A temporada regular segue até 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de basquete com as equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar nos playoffs.

Confira todos os jogos desta terça-feira.

Toronto Raptors x Brooklyn Nets – 21h30

New York Knicks x Golden State Warriors – 21h30

Phoenix Suns x Portland Trail Blazers – 00h

Detroit Pistons x Chicago Bulls – 00h

