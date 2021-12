Horário e onde assistir jogo do Lakers x Nets hoje na NBA ao vivo (25/12)

Em confronto que promete esquentar a quadra do Staples Center, Los Angeles Lakers x Brooklyn Nets se enfrentam neste sábado, 25/12, a partir das 22h (horário de Brasília), pela temporada regular da NBA. Com transmissão ao vivo tanto na televisão como online, saiba onde assistir ao jogo de basquete hoje.

Onde assistir o jogo do Lakers x Nets hoje:

O canal ESPN, na TV fechada por assinatura, e o serviço de streaming NBA League Pass, vão transmitir a partida da temporada regular da NBA neste sábado ao vivo.

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Staples Center, cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos

TV: ESPN

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Em confronto diante do San Antonio Spurs em casa, o Lakers foi derrotado de maneira vergonhosa para o elenco da Califórnia, visto que possui grandes astros em seu elenco. Hoje, volta para as quadras do Staples Center e, por isso, precisa retomar o seu bom desempenho que apresentou no início da temporada regular. Por fim, aparece em sexto lugar na Conferência Oeste com 16 vitórias e 17 derrotas.

Enquanto isso, o elenco do Brooklyn Nets contabiliza 21 vitórias e 9 derrotas aparecendo em primeiro lugar na Conferência Leste da temporada regular da NBA. Por isso, deve colocar em quadra os seus melhores jogadores e poder garantir mais um ponto em seu favor. Na rodada passada, teve o seu confronto cancelado.

Jogos da NBA hoje

Seguindo a temporada regular, a NBA traz cinco jogos neste sábado, começando no período da tarde e seguindo até a madrugada com transmissões ao vivo para o torcedor acompanhar todos os lances das partidas.

A temporada regular vai até o dia 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar aos playoffs.

Saiba quais são os jogos de hoje na NBA para assistir ao vivo.

Atlanta Hawks x New York Knicks – 14h – ESPN, Star + e NBA League Pass

Boston Celtics x Milwaukee Bucks – 16h – ESPN, Star + e NBA League Pass

Golden State Warriors x Phoenix Suns – 19h – ESPN, Star + e NBA League Pass

Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers – 22h – ESPN, Star + e NBA League Pass

Dallas Mavericks x Utah Jazz – 00h30 – ESPN, Star + e NBA League Pass

