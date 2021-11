Hornets x Warriors: onde assistir ao jogo da NBA 2021 hoje (03/11)

A quadra vai pegar fogo nesta quarta-feira, 03/11, com o confronto entre Charlotte Hornets x Golden State Warriors no Chase Center, em San Francisco, a partir das 23h (horário de Brasília), na temporada regular da NBA 2021/22. Prepare a sua pipoca e saiba onde assistir ao vivo e online o jogo de hoje.

Onde assistir ao jogo do Hornets x Warriors?

O confronto entre Charlotte Hornets e Golden State Warriors terá transmissão ao vivo do canal ESPN 2, na TV fechada, disponível para o Brasil através de operadores por assinatura, além do serviço de streaming NBA League Pass, também por assinatura.

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Chase Center, cidade de San Francisco, nos Estados Unidos

TV: SKY: 599 / CLARO: 72 e 572 / VIVO: 572, 467, 862, 48 e 345 / OI: 611

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes para o jogo de hoje?

O time do Charlotte Hornets venceu cinco partidas e perdeu três até o momento na temporada regular da NBA pela Conferência Leste, ou seja, perdeu pontos diante do Boston Celtics, Miami Heat e Cleveland Cavaliers nas últimas semanas. Porém, mesmo com os jogos negativos, ainda permanece na parte de cima da classificação rumo aos playoffs.

Enquanto isso, o Golden State está em segundo lugar na classificação geral da Conferência Oeste com cinco vitórias e apenas uma derrota, que aconteceu diante do Memphis Grizzlies na semana passada da temporada regular. Agora, busca o seu sexto triunfo para conquistar com Stephen Curry no comando a vaga na fase eliminatória da NBA.

Jogos da quarta-feira na temporada regular da NBA

Onze jogos serão realizados nesta quarta-feira pela temporada regular da NBA 2021/22. Porém, apenas dois terão transmissão ao vivo pela televisão para que o torcedor acompanhe todos os lances da partida.

Se você não tem a TV por assinatura, a única maneira de assistir é através do NBA League Pass, serviço de streaming da própria liga disponível no site oficial da NBA que você pode adquirir através de diferentes opções para o seu bolso.

Confira a seguir todos os jogos desta quarta-feira.

Portland Trail Blazers x Cleveland Cavaliers – 20h

New York Knicks x Indiana Pacers – 20h

Boston Celtics x Orlando Magic – 20h

Chicago Bulls x Philadelphia 76ers – 20h

Toronto Raptors x Washington Wizards – 20h

Atlanta Hawks x Brooklyn Nets – 20h30 (ESPN 2)

Denver Nuggets x Memphis Grizzlies – 21h

Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves – 21h

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs – 21h30

Charlotte Hornets x Golden State Warriors – 23h (ESPN 2)

New Orleans Pelicans x Sacramento Kings – 23h

