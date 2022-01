Jazz x Warriors: onde assistir e horário do jogo da NBA hoje – 01/01

Abrindo a primeira rodada de 2022 na NBA, as equipes de Utah Jazz x Golden State Warriors se enfrentam neste sábado, 01/01, a partir das 23h (horário de Brasília), pela temporada regular na Vivint Arena. Com transmissão ao vivo na TV, saiba onde assistir ao jogo de basquete hoje.

Onde assistir Jazz x Warriors hoje:

O canal ESPN, na TV fechada por assinatura, e o serviço de streaming NBA League Pass, vão transmitir a partida da temporada regular da NBA neste sábado ao vivo.

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Vivint Arena, cidade de Salt Lake City, nos Estados Unidos

TV: ESPN

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar na Conferência Oeste com 27 vitórias e 7 derrotas na temporada regular, os Warriors entram em quadra neste sábado buscando a primeira conquista positiva de 2022. Isso porque na última quarta-feira o elenco foi derrotado pelo Denver Nuggets.

Enquanto isso, o Utah Jazz vem logo atrás, em terceiro lugar, com o total de 26 vitórias e 9 derrotas, isto é, pode alcançar uma melhor posição se vencerem o jogo deste sábado e, por isso, chegar como grande favoritos aos playoffs, a fase mais importante da NBA no ano.

Jogos da NBA hoje

Seis jogos da temporada regular da NBA serão realizados neste sábado, no primeiro dia de 2022, começando no período da noite e seguindo até a madrugada com transmissões ao vivo.

A temporada regular vai até o dia 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar aos playoffs.

Saiba quais são os jogos de hoje pela rodada da NBA e onde assistir.

New Orleans Pelicans x Milwaukee Bucks – 20h30 (SporTV 2)

San Antonio Spurs x Detroit Pistons – 21h

Chicago Bulls x Washington Wizards – 21h

Los Angeles Clippers x Brooklyn Nets – 21h30

Denver Nuggets x Houston Rockets – 22h

Utah Jazz x Golden State Warriors – 23h (ESPN)

