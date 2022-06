Jogo da NBA hoje tem Warriors x Celtics; onde assistir e horário

Tem jogo da NBA hoje, a partir das 22 horas (horário de Brasília). O jogo 5 das finais da NBA entre Warriors e Celtics será nesta segunda-feira, 13 de junho, no Chase Center, em San Francisco. Para os Warriors, jogar em casa será uma pausa bem-vinda depois de ouvir vaias ininterruptas de torcedores do Celtics nos Jogos 3 e 4.

Nesta segunda-feira, 13 de junho, o elenco de Stephen Curry enfrenta o Boston Celtics pelo jogo cinco, no Chase Center, em San Francisco. A partida transmissão de graça no Brasil. Com a série empatada em 2 a 2, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o jogo 5 das finais da NBA.

Onde assistir o jogo da NBA hoje de Warriors x Celtics ao vivo

Data: segunda- feira, 13 de junho

Transmissão ao vivo: Band, ESPN 2, Star + e NBA League PASS

O torcedor pode assistir o jogo da NBA hoje de Warriors x Celtics na BAND, ESPN 2, Star + e NBA League PASS. Sim, o jogo cinco da final da NBA vai passar na TV aberta! Para a alegria dos apaixonados, a emissora transmite todas as emoções do confronto nesta segunda-feira para todos os estados do Brasil.

Mas se você já está acostumado a curtir pela TV paga, então pode assistir na ESPN, disponível somente nas operadoras de TV por assinatura.

Se preferir, pode curtir também online pelo Star + e a NBA League Pass, através das plataformas.

BAND – SKY: 13, 413 / OI : 7, 960, 607 / CLARO: 22, 505, 522 / VIVO: 19, 519, 226, 769

ESPN 2 – SKY: 197, 597 / CLARO: 71, 571 / OI: 161, 71 / VIVO: 571, 871, 461, 46

Warriors e Celtics na final da NBA

Sob o comando de Stephen Curry, o Golden State Warriors conseguiu empatar a série na final após vencer o jogo quatro por 107 a 97. Agora, o clube da Califórnia precisa da vitória nesta segunda-feira para se manter vivo pelo título de número sete.

Para o Celtics, é questão de honra vencer na temporada e conquistar assim o seu 18º título, tornando-se assim o maior campeão da história da NBA. O grupo verde começou vencendo a série. Depois, tomou a derrota no segundo jogo e, pelo terceiro, ganhou mais uma vez em vitória esmagadora.

Relembre os melhores momentos do jogo quatro da final da NBA.

Calendário das finais da NBA 2022

O torcedor não pode piscar nas finais da NBA para não perder nenhum lance. Na temporada, Boston Celtics e Golden State Warrios disputam o anel e o titulo Larry O’Brien.

Com a série empatada em 2-2, quem vencer nesta segunda-feira deslancha no placar e garante-se com a vantagem para a sexta partida e, enfim, teremos o jogo sete. Lembrando que o time precisa vencer quatro confrontos para consagrar-se campeão.

Confira o calendário das finais na temporada.

Warriors 108 x 120 Boston

Warriors 107 x 88 Celtics

Celtics 116 x 100 Warriors

Celtics 97 x 107 Warriors

Warriors x Celtics – Hoje, às 22h

Celtics x Warriors* – Quinta-feira, 16/06 às 22h

Warriors x Celtics* – Domingo, 19/06 às 21h

*Se necessário

